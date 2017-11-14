الجزائر-هولندا: التأكيد على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين مجلسي المحاسبة  في البلدين 

الجزائر - تم التأكيد على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين مجلسي المحاسبة الجزائري والهولندي, خلال اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, توفيق طورش, بنائب رئيس مجلس المحاسبة الهولندي, السيدة فرانسين جيسكس, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن السيدة فرانسين جيسكس أبرزت خلال اللقاء الذي جرى بمقر المجلس الشعبي الوطني وحضره الأمين العام لمجلس المحاسبة, محمد سليم بن معروف وسفير هولندا بالجزائر, "أهمية تبادل التجارب والخبرات بين مجلس المحاسبة الجزائري والهولندي بما من شأنه أن يسمح للمؤسستين الرقابيتين من تعزيز فرص التعاون والعمل المشترك في مجال الرقابة على الأموال العمومية".

وأشارت المسؤولة الهولندية إلى أن زيارتها إلى الجزائر "جاءت لتجسيد برنامج شراكة بين مجلس المحاسبة الهولندي ومجالس المحاسبة لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط وذلك بهدف تطوير أعمال وأداء مجالس هذه الدول", لتختتم حديثها بتقديم موجز عن علاقة مجلس المحاسبة في بلادها بلجنة المالية في البرلمان الهولندي.

من جهته, أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية أن مجلس المحاسبة في الجزائر له "دور كبير في حماية الاقتصاد الوطني باعتباره أحد أهم أجهزة الرقابة البعدية على صرف المال العام", مؤكدا "أهمية التعاون الوثيق بين مجلس المحاسبة والأجهزة البرلمانية في تقليص الفجوة بين السياسات والنفقات لاسيما في مجال صرف الميزانيات ومراقبة النفقات العمومية ومكافحة سوء التسيير المالي".