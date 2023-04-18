القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قانون المالية 2018: إحالة 36 تعديلا مقترحا على لجنة المالية والميزانية  للمجلس الشعبي الوطني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تشرين2/نوفمبر 2017 19:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرات
قانون المالية 2018: إحالة 36 تعديلا مقترحا على لجنة المالية والميزانية  للمجلس الشعبي الوطني
صورة وأج

الجزائر - أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد السعيد بوحجة اليوم الثلاثاء بالجزائر ما مجموعه 36 تعديلا مقترحا في إطار  مشروع قانون المالية لسنة 2018 على لجنة المالية والميزانية للمجلس من أجل  دراستها, حسب بيان للمجلس.

وحسب البيان , فقد استوفت التعديلات ال 36 على مشروع قانون المالية 2018  الشروط الشكلية  من بين 52 اقتراح تعديل.

وتخص هذه التعديلات في مجملها 16 مادة  قدمت من طرف 25 نائبا, فيما تم رفض 16  تعديلا لعدم استيفائها الشروط الشكلية ومخالفتها لأحكام الدستور, حسب نفس  المصدر.

كما ناقش المجلس مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2018 وأحالها على  لجنة المالية والميزانية لدراسة محتوياتها.

ويتضمن مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني للسنة المقبلة أقسام التجهيز  وميزانية التسيير والأنشطة المبرمجة خلال السنة المالية وتطور اعتمادات مشروع  ميزانية التسيير.

 

وخلال دراسة المكتب لكل من التعديلات المقترحة على قانون المالية 2018   ومشروع ميزانية المجلس لسنة 2018, جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد السعيد  بوحجة تأكيداته على "ضرورة التحلي بالصرامة وتطبيق القوانين والأنظمة والسهر  على تقويم وترشيد مختلف أوجه الانفاق", يضيف البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
قانون المالية 2018: إحالة 36 تعديلا مقترحا على لجنة المالية والميزانية  للمجلس الشعبي الوطني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تشرين2/نوفمبر 2017 19:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود