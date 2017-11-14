رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط يعول على عودة سوناطراك في ظل تحسن  الأوضاع الامنية 

واشنطن - صرح المدير العام للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط, مصطفى صنع الله اليوم الاثنين بواشنطن بأنه يعول على عودة سوناطراك الى ليبيا في ظل التحسن التدريجي للأوضاع الامنية في هذا البلد.

وقال السيد صنع الله لوأج على هامش ملتقى اقتصادي حول التعاون عبر الاطلسي نظمه بواشنطن مركز البحث الأمريكي "مركز العلاقات عبر الأطلسي" بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية "إننا نعول على عودة المجمع النفطي الجزائري (سوناطراك) الى ليبيا في ظل التحسن التدريجي للأوضاع الامنية". مجمع سوناطراك متواجد في ليبيا من خلال فرعه "سيباكس" الذي ينشط في كتلتي (02) للاستكشاف بغدامس واضطر بعدها الى الانسحاب من هذا البلد في أعقاب الفوضى السياسية و الامنية.

ووصف السيد صنع الله ب "المعتبرة" الاكتشافات التي حققتها سوناطراك في الكتلتين مضيفا أنها تعكس ارادة المجمعين النفطيين في تعزيز شراكاتهما.

و أكد السيد صنع الله يقول "نريد تعزيز علاقاتنا الثنائية" معربا عن" أمله في العودة القريبة " لسوناطراك الى ليبيا مذكرا في هذا الصدد بزيارته الى الجزائر في شهر يونيو الأخير و بالمباحثات التي أجراها مع مسؤولي قطاع الطاقة الجزائري.

وأوضح مدير المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن عديد الشركات النفطية بما فيها سوناطراك تتابع تطور الأوضاع الأمنية ليتسنى لها اتخاذ قرار بشأن عودتها.

وفي غضون ذلك عادت بعض الشركات لتستأنف استثماراتها في هذا البلد.

وأبرز المسؤول الليبي خلال هذا الملتقى أن التعاون الجزائري الليبي في قطاع الطاقة يشكل مثالا يحتذى به من حيث التكامل الاقتصادي في المغرب العربي.

وفند المسؤول الليبي في مداخلته هذه خلال الدورة الاولى من المنتدى المخصص لمناخ الاعمال في المغرب العربي المعاينة التي استنتجها بعض المحاضرين بأن التكامل المغاربي يكاد لا يكون مشيرا الى أن التعاون النفطي بين الجزائر و ليبيا يدل على ارادة البلدين في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية أكثر. وعلاوة على أشغال الاستكشاف التي يقوم بها مجمع سوناطراك, أشار رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الى المحادثات الجارية مع سوناطراك من أجل استغلال الحقول الحدودية لمنطقة آلرار.

و من جانبه, صرح لوأج مستشار الرئيس المدير العام لسوناطراك, محيي الدين طالب الذي يحضر هذا المنتدى قائلا "نحن بصدد بحث اعادة النظر في شروط استغلال هذه الابار في كلا الجانبين" مضيفا "الهدف المتوخى هو التوصل إلى برنامج تطوير مشترك للحقول تقبله كل من سوناطراك و المؤسسة الوطنية الليبية للنفط ".