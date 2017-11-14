القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط يعول على عودة سوناطراك في ظل تحسن  الأوضاع الامنية 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تشرين2/نوفمبر 2017 15:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط يعول على عودة سوناطراك في ظل تحسن  الأوضاع الامنية 

واشنطن -  صرح  المدير العام للمؤسسة الوطنية الليبية  للنفط, مصطفى صنع الله اليوم الاثنين بواشنطن بأنه يعول على عودة سوناطراك الى  ليبيا في ظل التحسن التدريجي للأوضاع  الامنية في هذا البلد. 

وقال السيد صنع الله لوأج على هامش ملتقى  اقتصادي حول التعاون عبر الاطلسي  نظمه بواشنطن مركز البحث الأمريكي "مركز العلاقات عبر الأطلسي"  بالتعاون مع  غرفة التجارة الأمريكية "إننا نعول على عودة المجمع النفطي الجزائري  (سوناطراك) الى ليبيا في ظل التحسن التدريجي للأوضاع  الامنية". 

مجمع سوناطراك متواجد في ليبيا من خلال فرعه "سيباكس" الذي ينشط في كتلتي  (02) للاستكشاف بغدامس واضطر بعدها الى الانسحاب من هذا البلد في أعقاب الفوضى   السياسية و الامنية.

ووصف السيد صنع  الله ب "المعتبرة" الاكتشافات التي حققتها سوناطراك في  الكتلتين مضيفا أنها تعكس ارادة  المجمعين  النفطيين في تعزيز شراكاتهما.   

و أكد السيد صنع الله يقول "نريد  تعزيز علاقاتنا  الثنائية" معربا عن" أمله  في العودة  القريبة " لسوناطراك الى ليبيا مذكرا في هذا الصدد بزيارته الى  الجزائر في شهر يونيو الأخير و بالمباحثات  التي أجراها مع مسؤولي قطاع الطاقة  الجزائري. 

وأوضح  مدير المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن عديد الشركات  النفطية بما  فيها سوناطراك تتابع تطور الأوضاع الأمنية ليتسنى لها اتخاذ قرار بشأن عودتها. 

وفي غضون ذلك عادت بعض الشركات لتستأنف استثماراتها في هذا البلد. 

وأبرز  المسؤول الليبي خلال هذا الملتقى أن التعاون الجزائري الليبي في قطاع  الطاقة يشكل مثالا يحتذى به من حيث التكامل الاقتصادي في المغرب العربي. 

وفند المسؤول الليبي في مداخلته هذه خلال الدورة الاولى من المنتدى المخصص  لمناخ الاعمال في المغرب العربي المعاينة التي استنتجها بعض المحاضرين بأن  التكامل المغاربي يكاد لا يكون مشيرا الى أن التعاون النفطي بين الجزائر و ليبيا  يدل على ارادة البلدين في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية أكثر. 

وعلاوة على أشغال الاستكشاف التي يقوم بها مجمع سوناطراك, أشار رئيس المؤسسة  الوطنية الليبية للنفط الى المحادثات الجارية مع سوناطراك من أجل استغلال  الحقول الحدودية  لمنطقة آلرار. 

 

و من جانبه, صرح لوأج مستشار الرئيس المدير العام لسوناطراك, محيي الدين طالب  الذي يحضر هذا المنتدى قائلا "نحن بصدد بحث اعادة  النظر في شروط استغلال هذه  الابار في كلا الجانبين" مضيفا "الهدف المتوخى هو التوصل إلى برنامج تطوير  مشترك للحقول تقبله كل من سوناطراك و المؤسسة الوطنية الليبية للنفط ". 

رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط يعول على عودة سوناطراك في ظل تحسن  الأوضاع الامنية 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تشرين2/نوفمبر 2017 15:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود