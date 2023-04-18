ارتفاع ايرادات الجباية البترولية خلال السداسي الأول من سنة 2017

الجزائر - سجلت إيرادات الجباية النفطية المحققة فعليا ارتفاعا قدر بنسبة 27% خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016, في حين انخفضت قيمة النفقات، حسب ما علمت (واج) لدى وزارة المالية.

وحسب نفس المصدر ارتفعت قيمة إيرادات الجباية البترولية خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى نهاية يونيو 2017, لتصل 1.121,3 مليار دينار مقابل 883,14 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2016. يعود هذا الارتفاع أساسا الى انتعاش سعر برميل البترول والذي ارتفع ليتجاوز تجاوز عتبة 50 دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية, علما أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 كان قدد حدد سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولارا .

وكان قانون المالية لسنة 2017 يرتقب جباية بترولية سنوية بـ 2.200 مليار دينار.

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و بالنسبة للإيرادات العادية فقد سجلت بدورها ارتفاعا كبيرا بلغ 75 بالمائة، حيث قدرت ب 2.500,8 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2017 مقابل 1.433,4 مليار دينار خلال السداسي الأول من سنة 2016.

وتفصيلا نجد ان هذه الايرادات تتشكل من إيرادات الجباية العادية والتي حددت مداخيلها ب 1.433,6 مليار دينار خلال السداسي الأول من 2017 مقابل 1.335,8 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2016, ايرادات العادية ب 137 مليار دينار سنة 2017 مقابل 94,62 مليار دينار , إيرادات المنح و الهبات بقيمة 15 مليون دينار مقابل 21 مليون دينار سنة 2016, الى جانب ايرادات خاصة حددت ب 930,4 مليار دينار مقابل 3 مليار دينار.

كما حققت الإيرادات الاجمالية للميزانية (الجباية النفطية والايرادات العادية) ارتفاعا حيث بلغت قيمتها 3.622,05 مليار دولار مقابل 2.316,6 مليار دولار بارتفاع قدره 56 بالمائة بين فترتي المقارنة.

وتوقع قانون المالية 2017ي أن تبلغ إيرادات الميزانية السنوية قيمة 5.635,5 مليار دينار.

وبخصوص نفقات الميزانية ما بين يناير و نهاية يونيو 2017 قفد سجلت تراجعا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 حيث بلغت قيمة 3.876,5 مليار دينار مقابل 4.100,3 مليار دينار سنة 2016 مسجلة بذلك تراجعا في نفقات التسيير والتجهيز.

وقد انخفضت نفقات التسيير بنسبة 2 بالمائة لتستقر عند 2.473,16 مليار دينار مقابل 2.527,7 مليار دينار سنة 2016.

كما سجلت نفقات التجهيز, انخفاضا الى 1.403,3 مليار دينار مقابل 1.572,5 مليار دينار أي بتراجع بلغ 10 بالمائة.

ويتوقع قانون المالية 2017 ان تصل قيمة النفقات الى 6.883,2 مليار دينار (4.591,8 مليار دينار لنفقات التسيير و2.291,3 مليار دينار لنفقات التجهيز). كما سجل عجز الخزينة العمومية تراجع قوي خلال السداسي الأول من سنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.

حيث قدر هذا العجز ب 384 مليار دينار مقابل 1.769 مليار دينار بانخفاض بلغ بنسبة 78 بالمائة ما بين فترتي المقارنة.

وقد توقع قانون المالية لسنة 2017 عجز في الخزينة العمومية ب 1.297 مليار دينار خلال السنة الجارية.