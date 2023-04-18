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انعقاد أشغال الدورة ال3 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي

  أدرج يـوم : الأحد, 12 تشرين2/نوفمبر 2017 18:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 106 مرات
انعقاد أشغال الدورة ال3 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي

الجزائر - انعقدت اليوم الاحد بالجزائر العاصمة أشغال الدورة ال3 للحوار الجزائري الفرنسي والتي يترأسها مناصفة وزير الشؤون  الخارجية, عبد القادر مساهل و نظيره الفرنسي, جون ايف لو دريان.

وتأتي أشغال هذا الاجتماع الذي يجري في جلسة مغلقة عقب الدورة الرابعة للجنة  الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية (كوميفا) التي انعقدت أشغالها في  الصبيحة.

ويعد الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين اطارا غير رسمي يسمح  للطرفين بمقارنة تحليلاتهما و تبادل المعلومات المتعلقة بالتحديات وبالإشكاليات الامنية ل سيما تطور التهديد الإرهابي.

ويشارك ممثلو هيئات البلدين المكلفين بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة  في هذا الاجتماع الذي سيمكن من تقييم آليات التشاور التي تم وضعها ودراسة  وضعية التعاون في مجال الأمن و الوسائل الكفيلة بتعزيز قدرات مواجهة التهديدات الأمنية المتعددة معا.

وفي تصريح عقب الدورة ال4 لكوميفا اكد السيد مساهل ان الدورة ال3  للحوار الاستراتيجي ستكون مناسبة "لتشاور معمق"  حول بعض المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما الوضع  السائد في المغرب العربي و في الساحل و في الفضاء المتوسطي.

 

وستمكن ايضا من بحث بعض القضايا المتعلقة بمحاربة الارهاب و التطرف  العنيف بكل اشكاله و ابعاده بما فيها تمويله و ارتباطه بالجريمة المنظمة  العابرة للحدود و الوقاية من التطرف و القضاء عليه و كذا ظاهرة الهجرة, حسبما  اضاف السيد مساهل. 

كلـمات مفتـاحيــة :
انعقاد أشغال الدورة ال3 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي
  أدرج يـوم : الأحد, 12 تشرين2/نوفمبر 2017 18:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 106 مرة   شارك

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