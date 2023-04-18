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بيجو الجزائر: استثمار 100 مليون أورو وأول سيارة في 2018

  أدرج يـوم : الأحد, 12 تشرين2/نوفمبر 2017 17:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 221 مرات
بيجو الجزائر: استثمار 100 مليون أورو وأول سيارة في 2018

الجزائر - ستقوم شركة بيجو سيتروين للإنتاج بالجزائر  (PCPA) بصناعة سيارات من علامة بيجو في الجزائر ابتداء من 2018 باستثمار يبلغ  100 مليون أورو, حسبما أفاد به مدير المجمع الفرنسي PSA المكلف بإفريقيا  والشرق الأوسط, جان كريستوف كيمار.

وأوضح السيد كيمار لوأج على هامش التوقيع على بروتوكول اتفاق حول إنشاء شركة بيجو سيتروين للإنتاج الجزائر (PCPA) أن "مصنع بيجو الذي سيقام بوهران سيصنع  أول سيارة في 2018 وستبلغ طاقته الاجمالية 75.000 وحدة سنويا في نهاية  المطاف".

وأضاف المسؤول أن الأمر يتعلق باستثمار بقيمة 100 مليون أورو موضحا أن رأسمال الشركة موزع وفق قاعدة 51/49% بين 20% للمؤسسة الوطنية لإنتاج الآلات  الصناعية الجزائر-PMO قسنطينة و5ر15% للمجمع الخاص كوندور و5ر15% لمتعامل صيدلاني جزائري (Palpa Pro) بالنسبة للجانب الجزائري و49% لمجمع PSA بالنسبة  للجانب الفرنسي.

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وفيما يتعلق بنسبة الادماج أشار السيد كيمار إلى أنها ستكون في نهاية المطاف  40% مضيفا أن العقد ينص كذلك على انشاء أكاديمية PSA في الجزائر من شأنها  تمكين اليد العاملة الجزائرية من تطوير الكفاءات في مجال تركيب السيارات وصناعتها لفائدة شركة بيجو سيتروين للإنتاج الجزائر.

ويهدف المشروع إلى تطوير فرع كامل للسيارات في الجزائر حسب المتحدث الذي أوضح  أن صانعي تجهيزات بيجو الذين سيستقرون كذلك في الجزائر سيقيمون شراكات أخرى مع  متعاملين جزائريين لإنشاء نسيج صناعي وتجاوز نسبة 40% من الإدماج.

واعتبر السيد كيمار أن السوق الجزائرية "مهمة للغاية" بالنسبة لمجمع PSA  مشيرا إلى أن هذا المصنع سيمكن من استحداث 1000 منصب شغل مباشر وآلاف مناصب  الشغل الأخرى غير المباشرة.

وعن سؤال حول مجموعة السيارات التي ستنتجها شركة بيجو سيتروين للإنتاج  الجزائر لم يقدم المتحدث أي تفاصيل لأغراض تنافسية.

وبشأن التأخر في انشاء هذه الشركة أوضح المسؤول أن ذلك يعود لبعض التغييرات التي أدخلت في دفتر الشروط مؤكدا أن "ديناميكية العلاقات بين البلدين أعطت دفعا لتجسيد هذا المشروع".

كلـمات مفتـاحيــة :
بيجو الجزائر: استثمار 100 مليون أورو وأول سيارة في 2018
  أدرج يـوم : الأحد, 12 تشرين2/نوفمبر 2017 17:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 221 مرة   شارك

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