الجزائر-فرنسا: التوقيع على عدة اتفاقات شراكة اقتصادية 

الجزائر - وقعت الجزائر و فرنسا يوم الأحد بالجزائر العاصمة على ثلاثة اتفاقات شراكة وتعاون اقتصادية عقب أشغال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية (كوميفا).

وتخص الاتفاقات الموقع عليها بحضور وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، و وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي و وزير الفلاحية و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي عن الجانب الجزائري و الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا و الشؤون الخارجية جون ايف لودريان و وزير الاقتصاد و المالية الفرنسي برونو لومار قطاعات صناعة السيارات و الزراعة الغذائية و الكهرباء.

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ويتعلق الأمر بالتوقيع على اتفاق مساهمين بين مجمع PMO قسنطينة و مجمع كوندور و مؤسسة Palpa Pro و PSA بيجو لصناعة السيارات بالجزائر.

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