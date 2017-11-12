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الجزائر-فرنسا: التوقيع على عدة اتفاقات شراكة اقتصادية 

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تشرين2/نوفمبر 2017 13:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 203 مرات
الجزائر-فرنسا: التوقيع على عدة اتفاقات شراكة اقتصادية 
صورة وأج

الجزائر - وقعت الجزائر و فرنسا يوم الأحد بالجزائر العاصمة على ثلاثة اتفاقات شراكة وتعاون اقتصادية عقب أشغال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية (كوميفا).

وتخص الاتفاقات الموقع عليها بحضور وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، و وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي  و وزير الفلاحية و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي عن  الجانب الجزائري و الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا و الشؤون الخارجية جون ايف  لودريان و وزير الاقتصاد و المالية الفرنسي برونو لومار قطاعات صناعة السيارات  و الزراعة الغذائية و الكهرباء.

 

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ويتعلق الأمر بالتوقيع على اتفاق مساهمين بين مجمع PMO قسنطينة و مجمع  كوندور و مؤسسة Palpa Pro و PSA  بيجو لصناعة السيارات بالجزائر.

 

 

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كما يتعلق الأمر ببروتوكول اتفاق لإنشاء مجمع لتصدير الفواكه و الخضر وكذا شراكة في مجال الانتاج الفلاحي البيولوجي بين مجمع  Agrolog و مجمع Agromed.كما وقع الطرفان على اتفاق مساهمين بين المجمع العمومي Elec El Djazair و مجمع Schneider في مجال صناعة التجهيزات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والمتوسط و العالي.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر-فرنسا: التوقيع على عدة اتفاقات شراكة اقتصادية 
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تشرين2/نوفمبر 2017 13:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 203 مرة   شارك

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