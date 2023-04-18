القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزير الطاقة يشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للبترول من 13 إلى 16 نوفمبر  بأبوظبي  

  أدرج يـوم : الأحد, 12 تشرين2/نوفمبر 2017 14:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرات
وزير الطاقة يشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للبترول من 13 إلى 16 نوفمبر  بأبوظبي  

الجزائر - يشارك وزير الطاقة, السيد مصطفى قيطوني, في  فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للبترول (أديبيك) بالعاصمة الإمارتية أبوظبي و  ذلك خلال الفترة ما بين 13 و 16 نوفمبر الجاري, حسب ما أفاد به بيان للوزارة  اليوم الأحد.

 و سيحتضن مركز أبوظبي الوطني للمعارض فعاليات هذا المؤتمر , حيث يعتبر من  بين أهم الأحداث المؤثرة في أسواق النفط والغاز في العالم, كما سيجمع  وزراء  النفط والطاقة وقادة أكبر شركات الطاقة في العالم إضافة إلى العديد من  المختصين والخبراء في مسائل الطاقة.

وسيبحث المجتمعون خلال هذه التظاهرة التي تحمل شعار "بناء علاقات متينة لدفع  عجلة النمو" المسائل المتعلقة بمجال الطاقة والنفط والغاز, من خلال دراسة آفاق  تطوير الصناعة الطاقوية وخلق فرص الاستثمار إلى جانب التركيز على الفرص  المتاحة بين الحكومات والجهات الرائدة في عالم الأعمال.

ويعد  المؤتمر والمعرض الدولي للبترول بأبوظبي منصة عالمية لتبادل الخبرات  والتجارب بين المشاركين والتي ستسمح بدورها للخبراء رسم ملامح مستقبل قطاع  الطاقة في العالم. 

للإشارة، فإن الطبعة السابقة من المؤتمر والمعرض الدولي للبترول عرفت مشاركة أزيد من 100 ألف زائر متخصص قادمين من حوالي 125 دولة.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزير الطاقة يشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للبترول من 13 إلى 16 نوفمبر  بأبوظبي  
  أدرج يـوم : الأحد, 12 تشرين2/نوفمبر 2017 14:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

مشروع قانون لترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر