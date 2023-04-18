وزير الطاقة يشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للبترول من 13 إلى 16 نوفمبر  بأبوظبي  

الجزائر - يشارك وزير الطاقة, السيد مصطفى قيطوني, في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للبترول (أديبيك) بالعاصمة الإمارتية أبوظبي و ذلك خلال الفترة ما بين 13 و 16 نوفمبر الجاري, حسب ما أفاد به بيان للوزارة اليوم الأحد.

و سيحتضن مركز أبوظبي الوطني للمعارض فعاليات هذا المؤتمر , حيث يعتبر من بين أهم الأحداث المؤثرة في أسواق النفط والغاز في العالم, كما سيجمع وزراء النفط والطاقة وقادة أكبر شركات الطاقة في العالم إضافة إلى العديد من المختصين والخبراء في مسائل الطاقة.

وسيبحث المجتمعون خلال هذه التظاهرة التي تحمل شعار "بناء علاقات متينة لدفع عجلة النمو" المسائل المتعلقة بمجال الطاقة والنفط والغاز, من خلال دراسة آفاق تطوير الصناعة الطاقوية وخلق فرص الاستثمار إلى جانب التركيز على الفرص المتاحة بين الحكومات والجهات الرائدة في عالم الأعمال.

ويعد المؤتمر والمعرض الدولي للبترول بأبوظبي منصة عالمية لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين والتي ستسمح بدورها للخبراء رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم.