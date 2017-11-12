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انطلاق أشغال اللجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 12 تشرين2/نوفمبر 2017 13:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 196 مرات

الجزائر- انطلقت أشغال  الدورة الرابعة للجنة المشتركة  الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية (كوميفا) يوم  الأحد  بالجزائر العاصمة تحت  رئاسة وزير الشؤون الخارجية عبد  القادر مساهل مناصفة مع الوزير الفرنسي  لأوروبا و الشؤون الخارجية جون ايف لو دريان .

وانعقد هذا الاجتماع بحضور وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي عن الجانب  الجزائريي و وزير الاقتصاد و المالية برونو لو ميري عن الجانب الفرنسي.

و سيعكف  الطرفان أساسا على دراسة  وضع الشراكة  الاقتصادية  الثنائية و افاق   توسيعها و تكثيفها.

و من المقرر  التوقيع على 3 اتفاقيات اقتصادية عقب هذه الدورة حسبما علم لدى  مصدر ديبلوماسي.

و يتعلق الأمر باتفاقية في مجال صناعة المركبات يشمل استحداث شركة مختلطة بين  المصنع  الفرنسي ' بيجو' و مؤسسات عمومية و خاصة جزائرية  من أجل إقامة مصنع  لتصنيع و تركيب  سيارات من هذه العلامة الفرنسية.

كما سيتم التوقيع على اتفاقية اخرى في مجال الصناعة تشمل مشروع في ميدان   الكهرباء و هذا  بالشراكة مع المجمع  الفرنسي ' شنايدير اليكتريك' المختص في  صناعة و تسويق منتوجات  تسيير  الكهرباء و التشغيل الالي.

و في المجال الفلاحي يرتقب التوقيع على  اتفاقية من أجل استحداث مجمع  مكلف  بتصدير و تسويق المنتجات الفلاحية  الجزائرية ( خضر و فواكه) نحو  الاتحاد   الأوروبي.

و تعد الجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية التي استحدثت عام 2013  ألية لتعزيز و تنويع  العلاقات  الاقتصادية و الصناعية و كذا التجارية بين   الجزائر  و فرنسا.

و بهذه  المناسبة سيجري  السيد  مساهل مباحثات مع نظيره الفرنسي سيتم التطرق  خلالها الى المسائل المتعلقة بالذاكرة التاريخية و الارشيف و الضحايا   الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية برقان ( ولاية  أدرار) ابان  الحقبة الاستعمارية.

و على صعيد أخر و في اطار  المباحثات الثنائية  المنتظمة بين  الجزائر و  فرنسا سيترأس  السيد مساهل مناصفة  مع  لو دريان الدورة ال3 للحوار  الثنائي  حول  المسائل السياسية و الامنية.

و سيستعرض  الوزيران مختلف  القضايا المتعلقة بالجانب الثنائي, و بالوضع  الاقليمي لا سيما على الصعيد الأمني والدولي.

و سيدرس الوزيران على وجه الخصوص الوضع في ليبيا و مالي و في الساحل و  سيقومان بتبادل وجهات  النظر حول  الخبرات في مجال مكافحة الارهاب و التطرف  العنيف و القضاء على التطرف.

كلـمات مفتـاحيــة :
انطلاق أشغال اللجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 12 تشرين2/نوفمبر 2017 13:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 196 مرة   شارك

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