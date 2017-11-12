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" ترقية السياحة مرهونة بالتكوين المستمر"

  أدرج يـوم : الأحد, 12 تشرين2/نوفمبر 2017 13:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 61 مرات

المسيلة-أكد وزير السياحة و الصناعات التقليدية حسان  مرموري اليوم الأحد بمدينة بوسعادة (80 كلم جنوب المسيلة) بأن ترقية السياحة   تبقى مرهونة بالتكوين المستمر في هذا المجال.

و أبرز الوزير خلال مداخلته في يوم تقييمي حول التكوين في السياحة و الفندقة  بمعهد السياحة و الفندقة بذات المدينة بأن قطاعه يولي "أهمية بالغة للتكوين  السياحي" و ذلك من خلال عصرنة منظومة السياحة التي تشمل -كما قال- على وجه  الخصوص مجالات الاتصال و الرقمنة.

و أضاف السيد مرموري بأن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو "تقييم منظومة التكوين  السياحي لمعرفة نقاط القوة فيها و دعمها و كذا معرفة نقاط الضعف و تجاوزها",  مؤكدا أيضا على ضرورة ربط العلاقة بين التكوين و سوق الشغل في مجال الفندقة و  السياحة.

و بعد أن شدد على أهمية البعد المهني في هذا القطاع الكفيل بضمان إدماج   خريجي المتكونين في هذا المجال أوضح وزير السياحة و الصناعات التقليدية بأن قد  أصبح من "الضروري أيضا جعل أداء مسيري و مؤطري مؤسسات التكوين السياحي يتماشى  مع معايير التكوين على الصعيدين الوطني و الدولي".

و دعا السيد مرموري خلال ذات اللقاء إلى استغلال جميع الفرص المتاحة في إطار  التعاون الوطني و الدولي بين مؤسسات التكوين السياحي من أجل كسب مزيد من  الخبرات و المعارف لخريجي مؤسسات التكوين مشددا كذلك على "ضرورة تنويع  المنتجات السياحية و تنافسيتها" توازيا ûكما أضاف مع التنمية البشرية في هذا  القطاع.

و اغتنم السيد مرموري المناسبة ليكشف بأن الوزارة قد شرعت في تنفيذ خارطة  تكوينية تسلط الضوء على سياسة التكوين و تثمين الموارد البشرية  و الرقي بها  إلى المقاييس العالمية مضيفا بأن دائرته الوزارية تطبق كذلك مخططا توجيهيا  للتهيئة السياحية يسطر خارطة طريق للتكوين و لتعدد المنتجات السياحية.

و أفاد الوزير أيضا بأن شبكة مؤسسات التكوين في السياحة تضم 170 مركزا  للتكوين المهني و 8 معاهد و 70 مدرسة خاصة في المجال تستقبل في مجموعها 40 ألف  متكون غير أن هذه المؤسسات تبقى ûحسبه- غير كافية لتلبية احتياجات سوق العمل  مما "يستدعي تشجيع الاستثمار في هذا المجال".

من جهته طرح مدير معهد السياحة و الفندقة ببوسعادة العربي خيري خلال مداخلته  إشكالية إعادة تأهيل هذا المعهد الذي يعود تاريخ إنشائه إلى سنة 1975 و الذي  لم يخضع منذ ذلك الوقت لأية عملية تهيئة مرجعا ذلك إلى نقص الموارد المالية  كما اشتكى من نقص وسائل التكوين.

و سيواصل الوزير زيارته لولاية المسيلة بمعاينة أشغال إعادة تهيئة و عصرنة  فندقي كردادة و القائد ببوسعادة و سوق و دار الصناعات التقليدية بذات المدينة  علاوة على تدشين مركز للإعلام و التوجيه السياحي بعاصمة الولاية.

كلـمات مفتـاحيــة :
" ترقية السياحة مرهونة بالتكوين المستمر"
  أدرج يـوم : الأحد, 12 تشرين2/نوفمبر 2017 13:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 61 مرة   شارك

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