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احتياطي صرف الجزائر بلغ 102,4 مليار دولار نهاية سبتمبر 2017

  أدرج يـوم : الأحد, 12 تشرين2/نوفمبر 2017 12:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 130 مرات
احتياطي صرف الجزائر بلغ 102,4 مليار دولار نهاية سبتمبر 2017

الجزائر -بلغ احتياطي صرف الجزائر مبلغ 102,4مليار دولار  نهاية شهر سبتمبر 2017 حسب ما صرح به وزير المالية عبد الرحمان راوية خلال  عرض وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 في جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

وكان السيد الوزير قد صرح شهر أكتوبر الماضي أن احتياطي الصرف قد يتراجع  ليصل حدود 97 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2017.

وحسب توقعاته فان احتياطي الصرف الجزائري من المتوقع أن يبلغ قيمة  85,2   مليار دولار مع نهاية سنة 2018ي أي ما يعادل 18,8 شهر من الاستيرادي كما أضاف  أنه قد يصل الى 79,7 مليار دولار سنة 2019 بمعدل 18,4 شهر من الاستيرادي قبل  أن يبلغ قيمة 76,2 مليار دولار سنة 2020 (17,8  شهر من الاستيراد).

هذا وكانت قد وصلت قيمة احتياطي الصرف مبلغ 114,1 مليار دولار نهاية سنة  2016ي مقابل 144,1 مليار دولار نهاية 2015.

كلـمات مفتـاحيــة :
احتياطي صرف الجزائر بلغ 102,4 مليار دولار نهاية سبتمبر 2017
  أدرج يـوم : الأحد, 12 تشرين2/نوفمبر 2017 12:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 130 مرة   شارك

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