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منح ضمانات مالية ل 20 مشروع للصيد البحري وتربية المائيات خلال 2017

  أدرج يـوم : الأحد, 12 تشرين2/نوفمبر 2017 11:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 135 مرات
منح ضمانات مالية ل 20 مشروع للصيد البحري وتربية المائيات خلال 2017

وهران- أبرز المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات  الصغيرة والمتوسطة عبد الرؤوف خالف يوم الأحد بوهران أن الصندوق منح خلال  العام الجاري ضمانات مالية ل 20 مشروع للصيد البحري وتربية المائيات على  المستوى الوطني.

وذكر السيد خالف في تصريح لوأج على هامش فعاليات الطبعة السابعة للصالون  الدولي للصيد البحري وتربية المائيات المنظم بمركز الاتفاقيات لوهران أن  الصندوق منح ضمانات مالية ل 10 مشاريع في مجال تربية المائيات لإنتاج سمك  القجوج وذئب البحر مما سيسمح بإنتاج حوالي 300 طن سنويا لكل مشروع.

وأشار الى أن عدد المشاريع التي منحت لها الضمانات قليلة ولكن حجم الاستثمار  ثقيل على اعتبار أن تكلفة كل مشروع لتربية المائيات يتجاوز 220 مليون دج.

كما منح الصندوق أيضا خلال نفس الفترة ضمانات مالية ل 10 مشاريع أخرى في مجال  الصيد البحري لاقتناء قوارب الصيد مع مختلف الوازم والعتاد وفق نفس المصدر  مبرزا أن القيمة الاجمالية لهذه المشاريع (20 مشروع) التي استفادت من تمويل من  بنك الفلاحة والتنمية الريفية تتجاوز 1 مليار دج.

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وأضاف نفس المسئول أنه يرتقب منح مع نهاية شهر ديسمبر القادم ضمانات مالية ل  10 مشاريع أخرى لتربية المائيات تحصلوا على تمويل من بنك الفلاحة والتنمية  الريفية.

ويطمح صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى مرافقة المستثمرين  في مجال الصيد البحري خصوصا وأن الوزارة الوصية تعمل على انشاء 1.000 مزرعة  لتربية المائيات الى غاية 2020 وفق المصدر ذاته الذي أضاف أن الصندوق أمضى  اتفاقيات مع مختلف المؤسسات البنكية يستفيد بموجبها أصحاب المشاريع من ضمانات  مالية للحصول على قروض وبالتالي تجسيد مشاريعهم.

ويمكن لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منح ضمانات مالية  للمؤسسات قيد الانشاء تصل الى غاية 100 مليون دج وللمؤسسات في مرحلة التوسع  تصل الى 250 مليون دج كما أشير اليه.

وأوضح السيد عبد الرؤوف خالف أن المعيار الأساسي لمنح الضمان هي أن تكون  المشاريع انتاجية بإمكانها خلق قيمة مضافة معتبرة للمنتجات المصنعة والخدمات  غير المتوفرة في الجزائر وتوفر مناصب شغل للشباب والمشاريع التي تساهم في  تطوير المناطق الأقل استفادة من التنمية وكذا المؤسسات التي تساهم بشكل كبير  في تخفيض الواردات أو زيادة الصادرات خارج المحروقات.

للتذكير يشارك في الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات في طبعته  السابعة (9 الى 12 نوفمبر الجاري) زهاء 140 عارضا من بينهم 35 أجنبيا و9  منظمات دولية وإقليمية يمثلون 17 دولة أوروبية وعربية وإفريقية.

كلـمات مفتـاحيــة :
منح ضمانات مالية ل 20 مشروع للصيد البحري وتربية المائيات خلال 2017
  أدرج يـوم : الأحد, 12 تشرين2/نوفمبر 2017 11:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 135 مرة   شارك

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