الفاو تطلق مرجعا إلكترونيا جديدة يتعلق بالزراعة الذكية مناخيا

روما-أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) السبت مرجعا إلكترونيا جديدا يتعلق بكيفية تطبيق منهجيات الزراعة الذكية مناخيا بهدف المساهمة في توجيه الأنظمة الغذائية والدفع بها نحو الاستدامة.

و يندرج إطلاق هذا المرجع الإلكتروني في إطار "يوم العمل من أجل الزراعة" الذي نظم بمناسبة الدورة ال23 لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب23 ) الذي ينعقد حاليا في مدينة بون.

و بهذه المناسبة قال رينيه كاستروي مساعد الأمين العام للفاو المكلف بشؤون المناخ والتنوع الحيوي والأراضي والمياه إنه "يمكن معالجة الجوع والفقروالتغيرات المناخية من خلال منهجيات من بينها الزراعة الذكية مناخيا التي تعترف بالعلاقة الوثيقة بين الزراعة المستدامة والاستراتيجيات التي تشجع على الكفاءة في استخدام الموارد وتحافظ على التنوع الحيوي والمصادر الطبيعية واستعادتها وتكافح تأثيرات التغير المناخي".

وأضاف كاسترو أن العالم يحتاج إلى زيادة انتاجه من الغذاء بنسبة 50 في المائة لإطعام نحو 10 مليارات شخص بحلول العام 2050 وإيجاد طريقة للقيام بذلك بربع كمية انبعاثات الكربون الحالية لكل شخص.

و يأتي إصدار الكتاب المرجعي الإلكتروني حول الزراعة المناخية الذكية - النسخة الثانية 2017 كنتيجة لإحدى أهم مجالات عمل الفاو الرئيسية التي أعقبت إطلاق المنظمة مؤخرا لاستراتيجية تغير المناخ.

و يشتمل المرجع على مجموعة واسعة من المعارف والخبرات التي تهدف إلى مساعدة واضعي السياسات ومدراء البرامج والأكاديميين والمرشدين الزراعيين وغيرهم من المختصين على جعل القطاعات الزراعية أكثر استدامة وإنتاجية وفي الوقت نفسه تسهم في الأمن الغذائي وخفض انبعاثات الكربون.

و تضم النسخة الثانية من المصدر فصولا جديدة تتناول التأقلم مع التغير المناخي وتخفيف تأثيراته وأنظمة الإنتاج المتكاملة وأنظمة دعم المعرفة للمنتجين الريفيين ودور المساواة بين الجنسين وكيفية تحسين طرق التنفيذ.

وأصبحت الزراعة الذكية مناخيا تستقطب المزيد من الاهتمام إذ تؤكد نحو 32 دولة نصفها من الدول الأقل نموا وثلاثة أرباعها من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أن الزراعة الذكية مناخيا تساهم وطنيا في تحقيق تعهداتها بموجب اتفاق باريس.

وتعتبر الزراعة الذكية مناخيا إحدى الطرق لتوجيه التغير المطلوب في الزراعة والنظم الغذائية في العالم ي بحيث تكون منتجة ومستدامة وتسهم في التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف تأثيراتها.