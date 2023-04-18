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قطاع الصيد البحري و تربية المائيات لولاية عين تموشنت يرتقب استلام 3 مشاريع  استثمارية قبل نهاية 2017

  أدرج يـوم : السبت, 11 تشرين2/نوفمبر 2017 18:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 120 مرات
قطاع الصيد البحري و تربية المائيات لولاية عين تموشنت يرتقب استلام 3 مشاريع  استثمارية قبل نهاية 2017

 عين تموشنت - يرتقب مسئولو قطاع الصيد البحري و تربية  المائيات لولاية عين تموشنت استلام 3 مشاريع استثمارية قبل نهاية السنة  الجارية من ضمنها مشروعين متعلقين بتربية الأسماك و مشروع آخر خاص بتربية  الأصداف يتم تجسيدها عبر منطقة النشاطات الواقعة بالسبيعات.

و يتوقع أن توفر هذه المشاريع الاستثمارية نحو 1.200 طن سنويا من الإنتاج  السمكي بمعدل 600 طن في السنة بكل مشروع إضافة إلى 100 طن سنويا من الأصداف  كمرحلة أولى ليرتقي الإنتاج إلى سقف 300 طن سنويا فيما يخص المشروع الثالث  الخاص بتربية الأصداف حسبما أبرز المدير الولائي للصيد البحري والموارد  الصيدية سحنون بوقبرين.

وتعد هذه المشاريع المرشح إستلامها قبل نهاية السنة الجارية إضافة نوعية  للقطاع خصوصا فيما يتعلق بالقدرات الإنتاجية الأمر الذي يعزز --يضيف نفس  المصدر-- من إمكانيات في التموقع جيدا في السوق السمكية على المستوى الوطني.

وتتوفر ولاية عين تموشنت على منطقة نشاطات تتربع على مساحة 8 هكتارات واقعة  على مستوى منطقة السبيعات ببلدية المساعيد أنشأت خصيصا لاستقبال واحتضان  المشاريع الاستثمارية المتعلقة بتربية المائيات على اليابسة .  

وتوفر هذه المنطقة 27 حصة من شأنها استقطاب نحو 27 مشروعا استثماريا في ذات  الشعبة حيث سجلت بها 8 مشاريع استفاد أصحابها خلال السنة الجارية من قرارات  الامتياز و 7 مشاريع أخرى هي قيد الدراسة التقنية حسبما ذكره السيد بوقبرين.

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للإشارة تعتبر عين تموشنت ولاية رائدة في شعبة تربية المائيات من خلال  مرزعتها "أكواصول" التي تعد أول مشروع متخصص في تربية المائيات وترمي الى  تعزيز قدرات قطاع الصيد البحري و تربية المائيات استنادا لنفس المسؤول.

وقد سمح هذا المشروع بتحفيز مستثمرين أخرين وهو ما يعكسه عدد المشاريع  المماثلة على مستوى الولاية حسبما أبرز المدير الولائي للصيد البحري والموارد  الصيدية.

وقد دخل هذا المشروع الاستثماري مرحلة الإنتاج سنة 2013 من خلال تجسيد مزرعة  لتربية المائيات بمنطقة السبيعات بقدرة إنتاجية وصلت إلى معدل 700 طن سنويا  يجري لمضاعفتها إلى نحو 1000 طن سنويا عبر اليابسة إضافة الى توسعة المشروع و  الاستثمار بعرض البحر من خلال مرحلة ثانية يعمل على تجسيدها ذات المستثمر  الخاص عبر اقتناء

 

و تركيب 6 أقفاص عائمة غير بعيد عن رأس فيغالو بقدرة إنتاجية ستصل إلى نحو  1.200 طن سنويا حسبما أبرزه مدير القطاع.

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أول مشروع على المستوى الوطني خاص بإنتاج أغذية السمك قيد الإنجاز بعين تموشنت

 

ويجري تجسيد مشروع مصنع متخصص في إنتاج  أغذية السمك بمنطقة النشاطات لمنطقة السعبيات التابعة لبلدية المساعيد (ولاية  عين تموشنت) حسبما علم لدى مدير الصيد البحري والموارد الصيدية.

ويندرج هذا الاستثمار الذي تقدر قيمته ب 100مليون دج في إطار شراكة خاصة  جزائرية دانماركية حسبما ذكره ل"وأج" سحنون بوقبرين.

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وقد عرف ذات المشروع إنطلاقته الميدانية للتجسيد خلال شهر نوفمبر الجاري على  أن يتم إستلامه و يدخل حيز الإستغلال خلال السداسي الثاني من السنة المقبلة  2018 , وفق نفس المسؤول.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لهذه الوحدة الجاري إنجازها 30 ألف طن سنويا خلال  المرحلة الأولية لترتفع في المرحلة الثانية إلى حدود 90 ألف طن سنويا مما يضمن  تلبية حاجيات السوق الوطني من حيث منتوج أغذية الأسماك الذي يتم جلبها حاليا  من عدة دول أوربية على غرار إسبانيا و إيطاليا و فرنسا, يضيف المصدر.

 

و سيسمح هذا المشروع بالتحرر نهائيا من عملية إستيراد أغذية الأسماك وسيتيح  مستقبلا آفاق واعدة لتنمية شعبة تربية المائيات خصوصا عبر الولايات الداخلية  للوطن, مثلما أشير إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
قطاع الصيد البحري و تربية المائيات لولاية عين تموشنت يرتقب استلام 3 مشاريع  استثمارية قبل نهاية 2017
  أدرج يـوم : السبت, 11 تشرين2/نوفمبر 2017 18:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 120 مرة   شارك

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