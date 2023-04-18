القطاع الصناعي سجل استثمارات مكثفة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017

الجزائر - سجل القطاع الصناعي استثمارات مكثفة خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2017, حسبما علمت (وأج) لدى المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري .

وتشير الاحصائيات المقدمة أن القطاع الصناعي استأثر بنسبة تقارب 62% من اجمالي الاستثمارات المسجلة منذ مطلع سنة 2017 الى غاية شهر سبتمبر, ما يمثل 899,2 مليار دينار من أصل 1.456 مليار دينار.

وقد تم تسجيل 1.926 مشروع في مختلف الشعب الصناعية المنتجة, أي بنسبة 48,5% من اجمالي 3.972 مشروع في مختلف القطاعات الاقتصاديةمسجل لدى الوكالة.

وتسهم هذه المشاريع الصناعية في استحداث مناصب شغل جديدة قد تصل الى 81.678 منصب أي 63% من مجمل مناصب الشغل المرتقب أن تنشأ من مجمل المشاريع المسجلة.

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وقد جاءت الشعب الصناعية في قطاعات صناعة المعادن والصلب والميكانيك و الكهرباء و الإلكترونيك في الصدارة بنسبة 46 بالمائة من المبلغ الاجمالي للاستثمارات الصناعية المسجلة لتليها شعبة الصناعات الكيميائية والمطاطية والبلاستيكية بنسبة 18% ثم الصناعة الزراعية - الغذائية (17%) وصناعة و انتاج مواد البناء بنسبة 9 بالمائة.

أما عن قطاع السياحة والذي يلي قطاع الصناعة فقدر مبلغ استثماراته بحوالي 230 مليار دينار ما يمثل نسبة 15,8بالمائة من العدد الاجمالي للاستثمارات المسجلة بمعدل 278 مشروع سياحي (7 بالمائة من مجموع المشاريع المعلنة) و الكفيلة باستحداث حوالي 15.826 منصب عمل بنسبة 12,21% من مناصب الشغل المرتقبة.

و بخصوص قطاع الخدمات فقد قدر حجم استثماراته ب 137,4 مليار دينار بتمويل 393 مشروع خدماتي مسجل ما يمثل بنسبة 10 بالمائة من اجمالي المشاريع المسجلة لدى الوكالة مع خلق 10.671 منصب شغل.

و حازت الاستثمارات في قطاع البناء و الاشغال العمومية و قطاع الموارد المائية على مبلغ 61,05 مليار دينار ما يمثل 4,2 بالمائة من المشاريع الاستثمارية و 550 مشروع (13,8%) مع استحداث 9.297 منصب عمل ما يمثل 7,2 بالمائة من المناصب المرتقبة.

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بدوره سجل قطاع الصحة خلال هذه الفترة استثمارات بمبلغ اجمالي مقدر بـ 45,06 مليار دينار بنسبة 3,1% من اجمالي الاستثمارات بـ 150 مشروع في القطاع و 3.885 منصب شغل.

أما عن قطاع النقلي فقد سجل استثمارات بـ 42,25 مليار دينار ما يمثل 2,9 بالمائة من اجمالي الاستثمارات و 528 مشروع (13,3%) كما سيسهم في خلق 4.639 منصب عمل جديد بنسبة 3,6% من المناصب المستحدثة.

للإشارة فقد تم الاعلان عن استثمارات قطاع النقل خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية اثر صدور القانون الجديد المروج للاستثمار والذي اعتبر نشاطات النقل غير مؤهلة للاستفادة من امتيازات الاستثمار.

و بخصوص قطاع الفلاحة فقد اطلق استثمارات قدرها 42,1 مليار دينار بنسبة قدرت بـ 2,9% من اجمالي الاستثمارات المعلنة وذلك من خلال 147 مشروع وخلق 3.665 منصب عمل ما يمثل 2,8 من اليد العاملة المستحدثة .

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وحسب التوزيع الجغرافي فقد جذبت الجهة الشمالية من الوطن نسبة كبيرة من الاستثمارات قدرت بحوالي 75,83 بالمائة من اجمالي الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة خلال التسع أشهر الاولى من سنة 2017 بمبلغ اجمالي قدر 1.103,74 مليار دينار من خلال 2.484 مشروع استثماري بنسبة (62,54%) وخلق 89.951 منصب عمل بنسبة (69,4%) من مناصب العمل المستحدثة.

تلتها الهضاب العليا التي استفادت من مبلغ 253 مليار دينار بنسبة 17,4 بالمائة و971 مشروع استثماري مستحدثة بذلك 30.736 منصب عمل بنسبة 23,7 بالمائة .

في حين حل الجنوب في المرتبة الثالثة بنسبة 6,8 بالمائة أي ما يعادل 99 مليار دينار لتمويل 517 مشروع وخلق 8.974 منصب عمل بنسبة قدرت بـ 6,92 بالمائة وقد سجلت كل من ولايات وهراني الجزائر العاصمة عنابة سطيف وبومرداس أكبر معدلات الاستثمار متصدرة بذلك ترتيب الولايات الوطنية في مجال الاستثمار.

وقد صرح السيد منصوري أن القطاع الخاص شكل مصدرا مهما للاستثمار حيث احتل جزءا كبيرا منه خلال هذه الفترةي نظرا للتسهيلات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.

حيث سجل مبلغ 1.347,26 مليار دينار ما يمثل نسبة 92,6% من اجمالي مبلغ الاستثمارات و 3.921 مشروع استثماري بنسبة 98,7 بالمائة من مجموع المشاريع المسجلةي ما سمح بخلق 125.660 منصب عمل أي (97%) من مناصب العمل المستحدثة.

في حين سجل القطاع العمومي 48 مشروع استثماري بمبلغ 102,06 مليار دينار وخلق 3.833 منصب عمل.

وقد أسفرت الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص عن انشاء 3 مشاريع استثمارية بتكلفة 23ر6 مليار دينار ساهمت في استحداث 168 منصب عمل.