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أكثر من 1.450 مليار دينار من الاستثمارات سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017

  أدرج يـوم : السبت, 11 تشرين2/نوفمبر 2017 16:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 143 مرات
أكثر من 1.450 مليار دينار من الاستثمارات سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017

 الجزائر- صرح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير  الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري في مقابلة مع (وأج) أن أكثر من 1.450  مليار دينار من الاستثمارات سجلت خلال تسعة (9) أشهر الأولى من سنة 2017 من  طرف نفس الوكالة.

و أوضح ذات المسؤول أن  مجموع الاستثمارات المحلية والأجنبية  تعادل   1.455,56 مليار دينار سجلت خلال الفترة ما بين  يناير و نهاية سبتمبر 2017  مقابل 1.214,3   مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها 20  بالمائة.

و قد مكن هذا المبلع - يضيف السيد منصوري -من  تسجيل 3.972 مشروع خلال   الأشهر التسعة (9) الأولى من 2017 مقابل 5.054 مشروع خلال الفترة نفسها من   2016 أي بانخفاض قدره 21% في عدد المشاريع.

وبالمناسبة المتحدث فان الزيادة في حجم تمويل الاستثمارات وتناقص عدد  المشاريع المعلنة توضح تحسنا في نوعية الاستثمارات المسجلةي ما يعني ان التوجه   نحو الاستثمار في الجزائر هو في تزايد أكثر فأكثر نحو قطاعات النمو الواهدة  والمصلحة الوطنية.

أما بالنسبة لعدد فرص العمل المستحدثة فهي في حدود 129.661 وظيفة مقابل  111.290 فرصة عمل خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها حوالي 17%.

ووفقا لنفس المسؤولي فان الاستثمارات المسجلة ليست بجودة عالية فحسب  بل  تتوافق  أيضا مع احد الأهداف الرئيسية لقانون تشجيع الاستثمار الذي يحفز عمل  المشاريع وفقا للأهداف التنموية للبلاد.

وبالتاليي فإن القطاعات ذات الأولوية التي لها أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد  الوطني (الزراعة والصناعة والسياحة على وجه الخصوص) هي التي تجذب معظم  الاستثمارات.

و أضاف السيد منصوري قائلا " نحن بالتأكيد بحاجة إلى استثمارات في جميع  القطاعات ولكن نحن بحاجة خصوصا الى المشاريع التي تنسجم مع سياسة الاستثمار  في الجزائري في اتجاه تنويع الصادرات والحد من الواردات و تثمين المواد الخام  الموجودة في الجزائر ".

و تابع المتحدث يقول  أنه مع توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من المزايا التي  تمنحها الدولة بموجب قانون الاستثمار الجديدي فان المستثمرين المحليين  والأجانب يتجهون بشكل متزايد نحو المشاريع الهامة من حيث القيمة المضافة وخلق  فرص العمل.

وذكر نفس المسؤول من بين أمور أخرى على سبيل المثال مشروع إنتاج المنسوجات  من خلال شراكة بين شركة عمومية  جزائرية وشركات تركية الأمر الذي سيسهم في  استحداث 25.000 منصب شغل.

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و يلاحظ السيد عبد الكريم منصوري أنه من حيث قيمة الاستثمار الأجنبي في  الجزائر المعلن بين يناير وسبتمبر من العام الحالي فان تركيا هي البلد الذي  يتصدر القائمة  .

فيما يخص مختلف القطاعاتي فلقد بلغت الاستثمارات الصناعية الوطنية المختلطة  التي تقارب 62% من إجمالي المشاريع المسجلة ما بين يناير وسبتمبر 2017  بقيمة  إجمالية بلغت 898,2 مليار دينار الموافق ل 1.926 مشروع (48,5% من مجموع  المشاريع) لإنشاء 81.678 فرصة عمل (63%).

 

= أكثر من 100 مشروع مختلط مسجل خلال 9 أشهر الأولى من 2017  =

 

من مجموع الاستثمارات المسجلة خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2017  تم اطلاق  3.863 مشروع  من طرف شركات وطنية ما يمثل 97% من إجمالي عدد المشاريع المسجلة  ي وذلك بمبلغ يقارب 1.193 مليار دينار و مرشحة لاستحداث  115.685 منصب شغل وتشمل هذه المشاريع 550 من المشاريع كبرى ذات مبلغ يساوي أو يفوت 500 مليون  دينار / مشروع أي مجموع 1.113,74 مليار دينار مع إنشاء 65.693 وظيفة.

وبالإضافة إلى ذلكي فقد تم الإعلان عن 109 مشروع استثماري في إطار الشراكات  بين الهيئات الوطنية والشركاء الأجانب ليصبح المجموع يقارب 263 مليار دج  ل13.976 وظيفة.

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وبالنسبة لهذه المشاريع المختلطة البالغ عددها 109 مشروعي أشار السيد منصوري  إلى أنها تتعلق على وجه الخصوص بقطاعات السيارات وقطع الغيار والصلب والإسمنت.

ويذكر المسؤول نفسهي  أنه و بالنسبة  لإجراءات تسجيل الاستثمارات أوضح أن   الحكومة اتخذت قرارات محفزةي مثل تعزيز وتوسيع الشباك الوحيد  للوكالة و ذلك  عبر  جميع ولايات الوطن  منذ 2011  .

الى جانب ذلكي يتم استخداث مجموعة من الشبابيك  الوحيدة  في الولايات  المنتدبة في الجنوب لتمكين المستثمرين من اتخاذ كل الإجراءات  المطلوبة لإطلاق  الاستثمارات. 

و يمثل  الشباك الوحيد  العديد من الهيئات  بما في ذلك المركز الوطني للسجل  التجاري  مصالح الحالة المدنية مصالح العمران لتقديم تصاريح البناء  والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية  وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء  و الوكالة الوطنية للتشغيل  و التي تضاف إلى مراكز تسيير الامتيازات.

 

مشاريع الاستثمار المشتركة المعلن عنها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 حسب  البلدان

 فيما يلي عدد المشاريع والمبالغ ومناصب الشغل  المرتقبة في إطار الاستثمارات المشتركة مع شركاء أجانب المعلن عنها خلال  الأشهر التسعة الأولى من 2017 حسب البلدان. (المصدر: الوكالة الوطنية لتطوير  الاستثمار)

 

  البلد                     عدد المشاريع            المبلغ (مليون دينار)            مناصب الشغل

 

- الصين                        22                       8.081                          1.374

- تركيا                          22                       199.901                      5.675

- فرنسا                         9                         5.561                          362

- إسبانيا                         7                         1.379                          478

- تونس                         6                         3.621                          874

- سوريا                         5                         828                            660

- فلسطين                       4                         430                             174

- مصر                          3                         3.628                          546

- الإمارات               3                         3.014                          232

- المغرب                       3                         8.650                          1.090      

- إيطاليا                         2                         429                            65

- الأردن                        2                         1.175                          115

- لبنان                          2                         458                            107

- تركيا-ألمانيا                   2                         252                            200

- ألمانيا                         1                         20                              5

- ألمانيا-بلجيكا                  1                         161                            25

- انجلترا                 1                         4.949                          512

- العربية السعودية       1                         2.500                          100       

- النمسا                         1                         777                            102

- بلجيكا                         1                         870                            60  

- كندا                           1                         677                            80

- قبرص-الصين-الأردن        1                         1.479                          200 

- كوريا-فرنسا                  1                         211                            24

- اليونان                        1                         200                            60

- الهند                           1                         540                            20

- الكويت                        1                         4.185                          110

- ليبيا                           1                         498                            12

- السودان                       1                         7                                10

- سويسرا-إيطاليا        1                         717                            52

- تركيا-فرنسا-بلجيكا           1                         495                            32

- الولايات المتحدة الأمريكية  1                          7.146                          620

 

 

  المجموع                      109                      262.838                      13.976.

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
أكثر من 1.450 مليار دينار من الاستثمارات سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017
  أدرج يـوم : السبت, 11 تشرين2/نوفمبر 2017 16:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 143 مرة   شارك

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