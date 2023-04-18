تحقيق إنتاج يقارب 50 مليون قنطار من محصول البطاطا برسم الموسم الفلاحي المنصرم

وهران- أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي يوم الجمعة بوهران أنه تم تحقيق انتاج يقارب 50 مليون قنطار من محصول البطاطا برسم الموسم الفلاحي المنصرم على المستوى الوطني.

وأبرز السيد بوعزقي في تصريح لوأج على هامش زيارته التفقدية لعدد من المستثمرات الفلاحية بالولاية أن انتاج محصول البطاطا بأنواعها الثلاثة المبكرة والموسمية وأخر موسم في ارتفاع مستمر من سنة لأخرى عبر مختلف ولايات الوطن.

وأضأف أنه "يجري حاليا التفكير في عمليات التحويل والتخزين ثم التصدير" مشيرا الى أن دائرته الوزارية "تعمل على انشاء قاعدة لوجيستيكية للتصدير".

وذكر السيد بوعزقي أنه تم تصدير خلال الموسم المنصرم (2016/2017) كميات معتبرة من البطاطا الى أوروبا من قبل بعض المصدرين الخواص من مستغانم والجزائر العاصمة.

من جهة أخرى أكد الوزير أنه سيتم القضاء نهائيا في غضون السنوات الأربعة القادمة على استيراد البذور والتوجه نحو استعمال جزء كبير من بذور البطاطا المحلية.

"سيتم تقليص استيراد البذور واستعمال البذور المحلية التي تنتجها بعض المؤسسات والمزارع النموذجية المتخصصة في انتاج بذور البطاطا" يشير السيد بوعزقي الذي أشار الى أن " هناك مجموعة عمل تعمل بالتنسيق مع بعض المزارع النموذجية ومؤسسات انتاج البذور وما بين 2 الى 3 مزارع متخصصة في انتاج بذور البطاطا على تطوير بذور البطاطا المحلية".

وبخصوص حملة استيراد بذور البطاطا للموسم برسم الموسم الفلاحي الجاري أبرز الوزير أنه " لا يمكن تحديد الكمية التي سيتم استيرادها لأنها تتم حسب الطلب".

"هذه السنة سوف لن نستورد بذور البطاطا القاعدية صنف" أ " وسنستورد بعض الأصناف الأخرى التي لا نتحكم حاليا في مسارها على غرار e و s e و g " يشير السيد بوعزقي.

وللتذكير فقد أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أمس الخميس على افتتاح الطبعة السابعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات (سيبا 2017) الذي يشارك فيه على مدار أربعة أيام زهاء 140 عارضا من بينهم 35 أجنبيا و9 منظمات دولية وإقليمية يمثلون 17 دولة أوروبية وعربية وإفريقية.