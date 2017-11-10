الجزائر تشارك في الصالون الدولي للبناء "باتيمات" بباريس

و أوضح ذات المصدر أن الجناح الجزائري يضم 13 مؤسسة تمثل قطاعات الآلات و الأدوات و تلبيس الأرضيات و نجارة الPVC و تقنيات الأليمنيوم و الهياكل الحديدية و الخشبية و الأمن البارامتري ، فضلا عن مؤسسات خدمات.
و قدم رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة-فرنسا، السيد آيت يعلى قاسي في أول يوم للحدث أي 6 نوفمبر الفارط، نظرة شاملة عن الاقتصاد الجزائري و انجازاته الكبيرة في مجال المنشئات القاعدية و المشاريع المذهلة التي حققها البلد الذي "أصبح جاهزا اليوم لتحقيق انطلاقا اقتصاديا هادئا".
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كما استعرضت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، حورية بوحيرد، فرص الشراكة مع المؤسسات و المرقيين الأوروبيين، كما أبرزت العروض المتاحة أمام الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بخصوص اقتناء السكنات بالجزائر.
و تميز اليوم الموالي للحدث بزيارة سفير الجزائر بفرنسا الذي تجول بالجناح الجزائري و تحدث مطولا مع المتعاملين الحاضرين.
و أشار البيان أن مشاركة الجزائر هذه السنة في الصالون الدولي للبناء بجناح مساحته 507م2 ل "تعبر عن رغبة سياسية لتطوير شراكات مثمرة مع الشركات الدولية في ظرف مهم بالنسبة لتاريخ البلد الذي يرغب اليوم تطوير صادراته خارج المحروقات، لا سيما في قطاعات البناء و مواد البناء".
و عرفت الأيام الأولى للصالون إقبالا مهما و اهتماما خاصا أولاه الزوار للمنتجات الجزائرية المعروضة.
و اختتم البيان أن المشاركين تمكنوا خلال هذا الصالون من ربط "اتصالات جادة" من أجل اقامة شراكات.