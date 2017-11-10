الجزائر تشارك في الصالون الدولي للبناء "باتيمات" بباريس

الجزائر- تشارك الجزائر رسميا و لأول مرة في الصالون الدولي للبناء "باتيمات" الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس من 6 إلى 10 نوفمبر الجاري، حسب ما جاء يوم الخميس في بيان للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير.

و أوضح ذات المصدر أن الجناح الجزائري يضم 13 مؤسسة تمثل قطاعات الآلات و الأدوات و تلبيس الأرضيات و نجارة الPVC و تقنيات الأليمنيوم و الهياكل الحديدية و الخشبية و الأمن البارامتري ، فضلا عن مؤسسات خدمات.

و قدم رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة-فرنسا، السيد آيت يعلى قاسي في أول يوم للحدث أي 6 نوفمبر الفارط، نظرة شاملة عن الاقتصاد الجزائري و انجازاته الكبيرة في مجال المنشئات القاعدية و المشاريع المذهلة التي حققها البلد الذي "أصبح جاهزا اليوم لتحقيق انطلاقا اقتصاديا هادئا".

كما استعرضت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، حورية بوحيرد، فرص الشراكة مع المؤسسات و المرقيين الأوروبيين، كما أبرزت العروض المتاحة أمام الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بخصوص اقتناء السكنات بالجزائر.

و تميز اليوم الموالي للحدث بزيارة سفير الجزائر بفرنسا الذي تجول بالجناح الجزائري و تحدث مطولا مع المتعاملين الحاضرين.

و أشار البيان أن مشاركة الجزائر هذه السنة في الصالون الدولي للبناء بجناح مساحته 507م2 ل "تعبر عن رغبة سياسية لتطوير شراكات مثمرة مع الشركات الدولية في ظرف مهم بالنسبة لتاريخ البلد الذي يرغب اليوم تطوير صادراته خارج المحروقات، لا سيما في قطاعات البناء و مواد البناء".

و عرفت الأيام الأولى للصالون إقبالا مهما و اهتماما خاصا أولاه الزوار للمنتجات الجزائرية المعروضة.

و اختتم البيان أن المشاركين تمكنوا خلال هذا الصالون من ربط "اتصالات جادة" من أجل اقامة شراكات.