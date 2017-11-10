مشروع قانون المالية الأحد المقبل أمام المجلس الشعبي الوطني

الجزائر- يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله الأحد المقبل في جلسة علنية تخصص لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018، و مناقشته حسب ما أورده يوم الخميس بيان للمجلس.

و سيشرع نواب المجلس في مناقشة مشروع هذا القانون بعد عرضه إلى غاية يوم الثلاثاء 14 نوفمبر، حسب نفس المصدر.

و حسب ذات البيان سيكون رد وزير المالية عبد الرحمان راوية على ما سيطرحه النواب من انشغالات مباشرة بعد اختتام المناقشات.