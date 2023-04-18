اجتماع الدورة ال4 للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية الأحد القادم بالجزائر

الجزائر - تعقد الدورة ال4 للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية /كوميفا/ و الدورة ال3 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي يوم الأحد القادم بالجزائر حسبما أفادت به يوم الخميس وزارة الشؤون الخارجية.

و سيترأس الاجتماع الأول وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مناصفة مع الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا و الشؤون الخارجية جون ايف لو دريان بحضور وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي عن الجانب الجزائري و وزير الاقتصاد و المالية برونو لو ميري عن الجانب الفرنسي.

و سيعكف الطرفان "اساسا على دراسة وضعية التعاون الاقتصادي الثنائي و آفاق توسيعه و تكثيفه".

و من المنتظر أيضا أن يتم خلال هذه الدورة استكمال المشاريع الواعدة في مجال التعاون الصناعي و ترقية صادرات المنتوجات الجزائرية لاسيما الفلاحية و مناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون المتعدد القطاعات.

كما سيتم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقات.

و سيتطرق الوفدان إلى المسائل المتعلقة بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية و القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرىي سيترأس السيدان مساهل و لوديان ظهيرة نفس اليوم أشغال الدورة ال3 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي الذي يعد اطارا ل " التشاور غير الرسمي يسمح للجانبين بعرض تحاليلهما و تبادل المعلومات المتعلقة

بالتحديات و الاشكاليات الأمنية لاسيما تزايد التهديد الارهابي".

و سيشارك ممثلو هيئات البلدين المكلفتين بمكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة في هذا الاجتماع الذي سيسمح ب " تقييم آليات التشاور الموضوعة و بحث وضعية التعاون في المجال الأمني و بحث الوسائل الكفيلة بتدعيم امكانيات

مواجهةي سوياي التهديدات الامنية المتعددة".