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اجتماع الدورة ال4 للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية الأحد القادم بالجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 09 تشرين2/نوفمبر 2017 19:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 63 مرات

الجزائر - تعقد الدورة ال4 للجنة الاقتصادية المختلطة  الجزائرية-الفرنسية /كوميفا/ و الدورة ال3 للحوار الاستراتيجي  الجزائري-الفرنسي يوم الأحد القادم بالجزائر حسبما أفادت به يوم الخميس  وزارة الشؤون الخارجية.

و سيترأس الاجتماع الأول وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مناصفة  مع الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا  و الشؤون الخارجية جون ايف لو دريان بحضور وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي  عن الجانب الجزائري و وزير الاقتصاد و المالية برونو لو ميري عن الجانب  الفرنسي.

و سيعكف الطرفان "اساسا على دراسة وضعية التعاون الاقتصادي الثنائي و  آفاق توسيعه و تكثيفه".

و من المنتظر أيضا أن يتم خلال هذه الدورة استكمال المشاريع الواعدة في  مجال التعاون الصناعي و ترقية صادرات المنتوجات الجزائرية لاسيما الفلاحية و  مناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون المتعدد القطاعات.

كما سيتم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقات.

و سيتطرق الوفدان إلى المسائل المتعلقة بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية و  القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرىي سيترأس السيدان مساهل و لوديان ظهيرة نفس اليوم أشغال  الدورة ال3 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي الذي يعد اطارا ل " التشاور  غير الرسمي يسمح للجانبين بعرض تحاليلهما و تبادل المعلومات المتعلقة

بالتحديات و الاشكاليات الأمنية لاسيما تزايد التهديد الارهابي".

و سيشارك ممثلو هيئات البلدين المكلفتين بمكافحة الارهاب و الجريمة  المنظمة في هذا الاجتماع الذي سيسمح ب " تقييم آليات التشاور الموضوعة و بحث  وضعية التعاون في المجال الأمني و بحث الوسائل الكفيلة بتدعيم امكانيات

مواجهةي سوياي التهديدات الامنية المتعددة".

اجتماع الدورة ال4 للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية الأحد القادم بالجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 09 تشرين2/نوفمبر 2017 19:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 63 مرة   شارك

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