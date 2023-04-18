نقل: معدل التزام الجوية الجزائرية بمواعيد الرحلات بلغ 67 في المائة في 2017

الجزائر- أكد وزيرالأشغال العمومية و النقل السيد عبد الغني زعلان يوم الخميس بالجزائر عن ارتفاع معدل تغطية شركة الخطوط الجوية الجزائرية لمواعيد الرحلات والتزامها بها إلى 67 في المائة خلال السنة الجارية مقابل 53 في المائة سنة 2015.

وأوضح الوزير خلال جلسة لطرح الاسئلة الشفوية من طرف أعضاء مجلس الأمة أن ارتفاع عدد الطائرات التي تشكل الاسطول الجوي الوطني عموما "سيمكن الشركة من الالتزام أكثر بمواعيد الرحلات الداخلية والدولية , حيث ارتفع معدل التغطية الخاص بشركة الخطوط الجوية الجزائرية الى 67 في المائة خلال 2017 مقابل 53 في المائة في 2015".

وارتفع تعداد أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية من 43 طائرة نهاية 2014 الى 56 طائرة نهاية 2016 .

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وبعد دراسة معطيات السوق ومتطلباته تم اقتناء طائرتين اضافيتين خصصتا للشحن الجوي و نقل المسافرين عند الحاجة وهما قيد الاستغلال, وطائرة ثالثة لنقل السلع و البضائع فقط, ما يرفع عدد الطائرات المشكلة لأسطول الشركة إلى 59 وحدة, حسب السيد زعلان.

كما تدعم الاسطول الجوي الوطني بعد دخول شركة طاسيلي للطيران السوق بأسطول مكون من 12 طائرة- يتابع الوزير- في انتظار "اقتناءها 6 طائرات أخرى جديدة لتدعيم ة تعزيز حصتها السوقية على مستوى الشبكتين الداخلية والدولية".

و بناء على كل هذه المعطيات - يتابع الوزير- فان حصة الأسطول الجوي الجزائري ارتفعت في السوق الدولية.

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وفي مجال نقل البضائع وتسهيل عمليات تصدير المنتوج الوطني نحو الخارج , قال الوزير ان الجوية الجزائرية تلعب دورا هاما في تشجيع الصادرات حيث قامت في اطار مخطط اعادة هيكلتها بإنشاء فرع الشحن الجوي خاص بنقل البضائع و السلع باعتبار هذا النمط دو مردودية عالية.

كما تم تخصيص على مستوى مطاري بسكرة والوادي مراكز مكيفة باعتبارهما قطبين هامين لإنتاج المواد الفلاحية , حيث تقرر اثر ذلك انشاء محطتين للشحن على مستوى هذين المطارين , أين ستجهز محطة الوادي في يناير 2018 فيما ستجهز محطة بسكرة قبل نهاية السنة الجارية , ما يشكل فرصة محفزة لمنتجي الولايتين من اجل الشروع في التصدير.

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وفي مجال النقل البحري للبضائع قال الوزير أن القطاع استفاد من مشروع لتدعيم الاسطول البحري الوطني ب 18 باخرة جديدة ما سمح برفع حصته السوقية التي كانت تسيطر عليها الشركات الأجنبية لنقل البضائع.

كما اكد الوزير على تعزيز النقل البحري للمحروقات والحبوب والسيارات و ذلك من خلال قروض منحت في اطار دعم الدولة بنسبة فائدة 1 في المائة وبمدة تسديد تصل الى 30 سنة استفادت منها مؤسسات "كنان- جنوب" و"كنان -شمال" لاقتناء البواخر, حيث تم حاليا -يتابع زعلان- "اقتناء 7 بواخر جديدة".

كما تعمل الشركة على تطوير فرع الشحن ونقل البضائع من خلال عملها على فتح قطاعي النقل البحري و الجوي وشحن السلع للاستثمار سيما و أن البلاد تستعد للشروع في تصدير الاسمنت والحديد اعتبارا من 2018, والتي تعد مصادر للثروة خارج المحروقات.

وفي مجال النقل بالسكك الحديدية أفاد السيد الوزير أن طول خطوط النقل عبر القطارات انتقل الى 4000 كلم مستلمة و 2300 كلم جار انجازها ميدانيا خلال 2017 مقابل مسافة لا تتعدى 1900 كلم خلال سنة 1999.

وفي تثمينه للجهود المبذولة قال الوزير ان هذه المسافة ستبلغ 6300 كلم بمجرد الانتهاء من المشاريع الجارية.

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ويرتقب أيضا وفق الوزير اقتناء 17 قطارا جديدا من نوع "كوراديا " ابتداء من شهر يناير المقبل بمعدل قطارين كل شهر, حيث ستدخل حيز الخدمة تدريجيا انطلاقا من شهر مارس المقبل.

وذكر الوزير بالدعم الممنوح من طرف الدولة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والمقدر بـ 196 مليار دينار كقروض ميسرة في اطار تدابير مجلس مساهمات الدولة بمعدل فائدة 1 في المائة وآجال للتسديد تصل الى 30 سنة لاقتناء وتجديد عربات القطارات.

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وفيما يخص الجانب المحلي, أكد الوزير أن ولاية اليزي استفادت من مشاريع هامة في مجال النقل والاشغال العمومية, على غرار انجاز طرق وطنية ولائية جديدة على مسافة 402 كلم , وتدعيم الطرق الوطنية والولاية على مسافة 1491 كلم .

كما استفادت الولاية من فتح مسالك امنية على شريط الحدود البرية في اطار البرنامج الوطني الخاص لتأمين الحدود , ما يلبي طلب عائلات الموالين عبر الحدود ويساعد على انشاء منشآت جديدة.

كما تم انجاز ارضيات لهبوط المروحيات وبناء بيوت للصيانة عبر الطرق الوطنية, فيما استفاد الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين سكيكدة وجانت من التهيئة وتدعيم الطريق الولائي رقم 3 أ على مسافة 100 كم مع فتح وتأمين المسالك الخاصة بالطريق الوطني رقم 55 ببرج الحواس نحو تمنراست على مسافة 150 كم .