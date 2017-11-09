الجزائر- الاتحاد الأوروبي: الانتهاء من إعداد مشروع لدعم قطاع النقل 

الجزائر - تم يوم الاربعاء بالجزائر الانتهاء من ضبط مشروع يرمي الى دعم و تعزيز نظام المعلومات لقطاع النقل (سيست) في الجزائر و هذا في إطار ب رنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي ، حسبما علم في بيان لوزارة الأشغال العمومية و النقل .

المشروع يدخل في إطار تنفيذ برنامج التعاون الثنائي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بعنوان "دعم إصلاحات قطاع النقل في الجزائر - النقل 2". المشروع خصص له غلاف مالي قدره 34ر1 مليون يوروي و يعتبر أداة مساعدة لاتخاذ القرار كما يسمح أيضا بجمع و تعزيز و إنشاء نماذج أو تحصيل المعلومات القطاعية تمكن من ضبط رؤية مفصلة لوضعية قطاع النقل على الصعيد الوطني.

وحسب ذات البيان فان هذا المشروع يتماشى مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة الأشغال العمومية والنقل، والتي تهدف إلى تطوير الإصلاحات المؤسساتية والتنظيمية وتحسين نوعية الخدمات لمستخدمي النقل.

وفي إطار تعاون مكثف دام 25 شهرا بين المستفيد النهائي (وزارة الأشغال العمومية والنقل) وخبراء برنامج النقل 2ي أصبحت لدى الوزارة الآن برمجية الإدارة المدمجة وهو حل أنترانيت على "الواب" تم ضبطها في شكل بوابة للتعاون.

هذه البوابة منظمة في شكل تطبيقات للمهن لقطاعات النقل الثلاثة , خصوصا الطيران المدني والبحرية التجارية والموانئ، وكذلك وسائل النقل البري على غرار السكك الحديدية والطرق و النقل الحضري , فضلا عن مجالات المدعمة (الاستثمار والتكوين والتنظيم والتعاون والارشيف والإحصائيات).

ولضمان ملاءمة هذه الأداة و ملكيتها ي تم وضع برنامج كامل لنقل الخبرات لتدريب المستخدمين والإداريين والفنيين و تقنيي الحواسيب و المعلوماتية فضلا عن تسخير خادمين فائقي الأداء تم الحصول عليهما حديثا بميزانية المساهمة الجزائرية في مشروع النقل 2 و تم تركيبهما على مستوى المركز المعلوماتي للوزارة .

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والواقع أن الهدف الأساسي من برنامج النقل 2 هو دعم تنفيذ استراتيجية النقل الجديدة من خلال الإصلاحات المؤسساتية والتنظيمية وتحسين أنظمة السلامة في قطاع النقل و عصرنة و تطوير الخدمات .

وفيما يتعلق بالأهداف المحددة، فان هذا المشروع يرمي الى تكييف الإصلاحات المؤسساتية مع الاحتياجات التي تتطلبها تنمية و تهيئة الهياكل الأساسية وتطوير الاقتصاد و العمل على مطابقة التنظيم الساري مع الإصلاحات المطلقة، وتحسين سلامة النقل، وتحسين نوعية الخدمات والمنتجات.

كما يهدف البرنامج أيضا إلى تحديث و عصرنة أداء وزارة النقل و اكتسابها لنظام تسيير فعالي وأن تكون القوانين و النصوص التنظيمية منسجمة مع السياسة الوطنية الجديدة وأن المؤسسات أو الهياكل المكلفة بتسيير أنظمة السلامة و الآمان تكون مدعمة ومساعدة في خطة التطوير . وبالإضافة إلى ذلك، فان مهن النقل يجب ان تصبح أكثر احترافا لتتكيف مع احتياجات المستعملين، في حين يجب توعية السلطات والمتعاملين والمستخدمين وإعلامهم بسياسة النقل الوطنية الجديدة.

وعموما، فإن برنامج النقل 2 يستأثر بميزانية قدرها 5ر16 مليون يورو بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي (13 مليون يورو) والحكومة الجزائرية (3.5 مليون يورو) لفترة تشغيل حددت بـ 60 شهرا.