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مالية : مسؤولية الجماعات المحلية مرتبطة بتكريس لامركزية الصلاحيات واتخاذ القرارات 

  أدرج يـوم : الخميس, 09 تشرين2/نوفمبر 2017 09:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 107 مرات

الجزائر - أكد البروفيسور المختص في الاقتصاد المؤسساتي و المناجمنت الاستراتيجي السيد محمد الشريف بلميهوب في حوار خص به (وأج) أنه من  الضروري  العمل على تفعيل و ترسيخ لامركزية الصلاحيات و سلطة اتخاذ القرار لدى  الجماعات المحلية ما يمكنها من تحمل مسؤولية تسييرها المالي .

و لدى تطرقه لموضوع  تنويع مصادر تمويل  البلديات قال السيد بلميهوب أن  الحديث عن الجباية المحلية في ضل الظروف الاقتصادية الحالية هو أمر "غير  مألوف", موضحا أنه و بمجرد  ذكر الجباية المحلية  فان أول ما يتبادر الى الذهن  هو النظام الجبائي المعمول به حاليا على اعتبار أن البلدية و الولاية لا  يمكنهما حتى اجراء مداولات لاستحداث ضريبة او تحديد نسبة رسم.

وقال المتحدث أن المنظومة المالية العمومية ترتكز أساسا على مبدأ " الكتلة  الموحدة و الميزانية السنوية " و انه لا مجال حتى الآن للجماعات المحلية اتخاذ  قرار استحداث أو إلغاء ضريبة و بناء على ذلك تبقى مصادر تمويلها تقتصر دوما  على خزينة الدولة.

وانطلاقا من هذه المعطيات û يضيف السيد بلميهوب- فان لا جدوى من الحديث عن  "بلدية تسجل "عجزا" ماليا  و أخرى تحقق "فائضا". 

وأضاف بلميهوب قائلا " تدخل الدولة في توزيع المحصلات الجبائية و التحكم فيها  ( الضرائب و الرسوم)  و كون الضريبة  منظومة وطنية فان مثل هذه المعطيات  تفرز  حتما جماعات محلية عاجزة و أخرى بفائض مالي .  

وحسب المتحدث فان هذه الضرائب و الرسوم تتمثل في الضريبة على القيمة المضافة  و الرسم على النشاط المهني فضلا عن الرسوم الجزافية

وتابع السيد بلميهوب يقول " في مثل هذا الوضع لا يمكن تحميل الجماعات  الاقليمية مسؤولية العجز المالي الذي تسجله".

في هذا الصدد  قال المتحدث أن النقاش يجب أن ينصب حول اللامركزية في التسيير  و اتخاذ القرارات موضحا أن القوانين الجديدة للبلدية و الولاية يجب أن تنمح  صلاحيات أكثر و اوسع للمنتخبين المحليين والعمل على ان يكون عملها في منأى عن  وصاية الولاة.

وتابع بلميهوب يقول أن مهمة الوالي يجب أن تركز على متابعة  نشاط المراقبة و التنظيم و ليس متابعة محصلات و نفقات البلديات.

وأوضح البروفسيور، أن الاصلاح الحقيقي هو المبادرة عاجلا إلى تكريس  اللامركزية  ما يفسح الطريق لاحقا لتفعيل الإصلاحات الأخرى ( المالية و  الجباية و التنمية و الديموقراطية المحلية ) ما يسهم û حسب المتحدث- في إضفاء الفعالية في أداء الجماعات  المحلية و التمتع بالمسؤولية الكاملة في تسيير  شؤونها

في هذا الصدد قال المتحدث أن تكريس اللامركزية في التسيير و اتخاذ القرارات  ستعطي للمنتخب المحلي دوره  كمنتخب مسؤول أمام المنتخبين  الذين يحوزون على  شرعية و حق الحكم على أداءه

إلى ذلك قال المتحدث أن قوانين البلدية  و الولاية لم تأخذ هذه المسألة  على  محمل الجد منذ الاستقلال حتى اليوم لذلك و - الحالة هذه-  فان الدولة ستضل  المسؤول الوحيد على تمويل الجماعات الاقليمية سواء بشكل مباشر عن طريق الخزينة   أو بواسطة صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية  . 

 

=البلديات لديها مصادر تمويل أخرى مرتبطة بإرثها المادي و مواردها الطبيعية

 

من جانب آخر، قال البروفيسور بلميهوب، أنه و فضلا عن التحصيل الجبائي يمكن  للبلديات استغلال مصادر تمويل أخرى على غرار أملاكها و ارثها أو من الموارد  الطبيعية  المتواجدة عبر اقاليمها .  

في هذا السياق قال المتحدث أنه يمكن على سبيل المثال الشروع في تحويل الملكية  وحق التسيير و التصرف في الأملاك العمومية.  

وذكر في هذا الصدد حضيرة السكن الايجاري المسير حاليا من طرف الدواوين  المحلية للتسيير و الترقية العقارية  الى جانب الاملاك العقارية  المتواجدة في  اقليم هذه البلديات سواء عن طريق استغلالها مباشرة أو في إطار حق الامتياز أو  بالشراكة العمومية- الخاصة و كذا الموارد الطبيعية و المنشآت و الهياكل  العمومية .

وقال المتحدث أن تحصيل مستحقات تسيير و استغلال هذه الموارد و الأملاك و  الإرث  المحول  سيصبح من مسؤولية البلديات

و في إطار ألية العمل هذه, ستعمل البلديات جاهدة على تحصيل جبايتها.

 

ويقول السيد بلميهوب " حاليا لا شيء يحفز البلديات على استغلال امكانياتها   بالنظر الى الصلاحيات المحدودة التي منحت لها"  و ان أي نشاط تقوم به يبقى  مراقبا من طرف الإدارة كون الوالي ما يزال يتمتع بصلاحيات الغاء أي مداولة في  البلدية  دون أن يقدم أي مبررا لذلك. 

كلـمات مفتـاحيــة :
مالية : مسؤولية الجماعات المحلية مرتبطة بتكريس لامركزية الصلاحيات واتخاذ القرارات 
  أدرج يـوم : الخميس, 09 تشرين2/نوفمبر 2017 09:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 107 مرة   شارك

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