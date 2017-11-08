قيطوني يؤكد استعداد الجزائر لمرافقة التشاد في مجال الخبرة 

الجزائر - استقبل وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، يوم الثلاثاء سفير التشاد بالجزائر السيد باهارالدين هارون ابراهيم الذي تطرق معه الى الخبرة التي يمكن ان تقدمها الجزائر في مجال البحث والتنقيب عن المحروقات, حسبما اكده بيان للوزارة.

وتطرق الطرفان خلال المحادثات الى "الخبرة التي يمكن ان تقدمها الجزائر في مجال البحث و التنقيب عن المحروقات و ربط الارياف بالكهرباء والهندسة و الدراسات و تطوير الشبكات الكهربائية لا سيما في المناطق المعزولة", حسبما اكد ذات المصدر. وفي هذا الإطار، أكد السيد قيطوني "استعداد الجزائر لمرافقة التشاد من خلال التكوين و تحويل مهارتها و خبرتها في مجال المحروقات و الكهرباء والطاقات المتجددة".

وتطرق الطرفان من جهة اخرى الى العلاقات الثنائية بين البلدين واصفين إياها بالأخوية و كذا الى وسائل تعزيزها و تطويرها, حسبما جاء في البيان.

وبهذه المناسبة ذكر وزير الطاقة بارادة الجزائر في تعزيز العلاقات بين البلدين و بتكثيف التبادلات مع بلدان افريقيا.