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قيطوني يؤكد استعداد الجزائر لمرافقة التشاد في مجال الخبرة 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تشرين2/نوفمبر 2017 09:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرات

الجزائر - استقبل وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، يوم  الثلاثاء سفير التشاد بالجزائر السيد باهارالدين هارون ابراهيم الذي تطرق معه  الى الخبرة التي يمكن ان تقدمها الجزائر في مجال البحث والتنقيب عن المحروقات, حسبما اكده بيان للوزارة.

وتطرق الطرفان خلال المحادثات الى "الخبرة التي يمكن ان تقدمها الجزائر في مجال البحث و التنقيب عن المحروقات و ربط الارياف بالكهرباء والهندسة و الدراسات و تطوير الشبكات الكهربائية لا سيما في المناطق المعزولة", حسبما اكد ذات المصدر.

وفي هذا الإطار، أكد السيد قيطوني "استعداد الجزائر لمرافقة التشاد من  خلال التكوين و تحويل مهارتها و خبرتها في مجال المحروقات و الكهرباء والطاقات المتجددة".

وتطرق الطرفان من جهة اخرى الى العلاقات الثنائية بين البلدين واصفين إياها بالأخوية و كذا الى وسائل تعزيزها و تطويرها, حسبما جاء في البيان.

وبهذه المناسبة ذكر وزير الطاقة بارادة الجزائر في تعزيز العلاقات بين البلدين و بتكثيف التبادلات مع بلدان افريقيا.

وذكر أيضا بالتزام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الشخصي  في صالح تنمية افريقيا و العبقرية الافريقية, حسبما اكد ذات المصدر.

 

وتناول الطرفان من جهة اخرى تطور الأسواق النفطية و الجهود التي  تبذلها البلدان الأعضاء في منظمة الاوبيب و خارج الاوبيب في استقرار هذه الأسواق على المديين المتوسط و الطويل.

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قيطوني يؤكد استعداد الجزائر لمرافقة التشاد في مجال الخبرة 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تشرين2/نوفمبر 2017 09:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرة   شارك

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