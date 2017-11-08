قيطوني يؤكد استعداد الجزائر لمرافقة التشاد في مجال الخبرة 

وتطرق الطرفان خلال المحادثات الى "الخبرة التي يمكن ان تقدمها الجزائر في مجال البحث و التنقيب عن المحروقات و ربط الارياف بالكهرباء والهندسة و الدراسات و تطوير الشبكات الكهربائية لا سيما في المناطق المعزولة", حسبما اكد ذات المصدر.
وفي هذا الإطار، أكد السيد قيطوني "استعداد الجزائر لمرافقة التشاد من خلال التكوين و تحويل مهارتها و خبرتها في مجال المحروقات و الكهرباء والطاقات المتجددة".
وتطرق الطرفان من جهة اخرى الى العلاقات الثنائية بين البلدين واصفين إياها بالأخوية و كذا الى وسائل تعزيزها و تطويرها, حسبما جاء في البيان.
وبهذه المناسبة ذكر وزير الطاقة بارادة الجزائر في تعزيز العلاقات بين البلدين و بتكثيف التبادلات مع بلدان افريقيا.
وذكر أيضا بالتزام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الشخصي في صالح تنمية افريقيا و العبقرية الافريقية, حسبما اكد ذات المصدر.
وتناول الطرفان من جهة اخرى تطور الأسواق النفطية و الجهود التي تبذلها البلدان الأعضاء في منظمة الاوبيب و خارج الاوبيب في استقرار هذه الأسواق على المديين المتوسط و الطويل.