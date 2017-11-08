نظام الأمم المتحدة يخصص ميزانية خاصة لإنجاز استراتيجية ترويجية للمقصد السياحي الجزائري 

الجزائر - أعلن المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر (PNUD ), اريك اوفرفست، يوم الثلاثاء, على "تخصيص ميزانية خاصة لإنجاز استراتيجية ترويجية للمقصد السياحي الجزائري " وخلق علامة الجودة الجزائرية على أن يتم التوقيع على اتفاقية انطلاق المشروع قبل نهاية الشهر الجاري, حسب ما جاء في بيان لوزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وكشف السيد أوفرفست, خلال استقباله من طرف وزير السياحة والصناعات التقليدية حسن مرموري, عن "تخصيص ميزانية خاصة لإنجاز استراتيجية ترويجية للمقصد السياحي الجزائري وخلق علامة الجودة الجزائرية" وذلك بالاعتماد على الخبراء المختصين للمنظمة العالمية للسياحة, كما وجه الدعوة للوزير "للتوقيع على اتفاقية انطلاق هذا المشروع قبل نهاية الشهر الجاري".

وثمن المنسق المقيم الأممي, بالمناسبة, القدرات السياحية الهائلة التي تزخر بها الجزائر لاسيما تراثها الثقافي الثري والمتنوع والتي يمكن استثمارها في دفع الحركية السياحية لتكون رافدا اقتصاديا, حسب المصدر ذاته.

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وكان وزير السياحة قد أعرب, خلال لقائه بالممثل الاممي, عن أمله في رفع وتيرة التعاون عن طريق دعم هذه الهيئة لقطاع السياحة والصناعة التقليدية في تجسيد البرنامج المسطر مع المنظمة العالمية للسياحة في إطار التعاون المتعدد الأطراف بين وزارة السياحة والهيئات الأممية للنهوض بالقطاع في الجزائر على غرار مشروع اعداد استراتيجية اتصال فعالة للترويج للوجهة الجزائرية, متابعة تجسيد برنامج دعم القدرات الاحصائية للجزائر وكذا إعداد منظومة تصنيف المؤسسات الفندقية وفق المعايير الدولية.