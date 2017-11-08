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الجزائر-روسيا : يوسفي يبرز أهمية ترقية "شراكة اقتصادية متميزة"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تشرين2/نوفمبر 2017 09:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرات

الجزائر - أبرز وزير الصناعة والمناجم, يوسف يوسفي, يوم الثلاثاء خلال لقاء مع سفير فيديرالية روسيا بالجزائر, إغور بيلياف, الأهمية التي توليها الجزائر لترقية "شراكة اقتصادية متميزة" مع روسيا, حسب بيان للوزارة

وأضاف البيان أن السيد يوسفي طمأن السفير الروسي حول دعم مصالح دائرته  الوزارية لمشاريع الشراكة المقترحة من طرف مؤسسات روسية في الكثير من المجالات  لاسيما مختلف فروع القطاعات الصناعية. 

ومن جانبه شدد السفير الروسي على الاهتمام الذي توليه مؤسسات  بلده للسوق الجزائرية, لاسيما في مجالات الصناعات الميكانيكية والحديد و الصلب و المناجم.   

وفي هذا الإطار, أوضح السيد بيلياف أن "عدة  شركات روسية  تسعى لإقامة شراكات مع المؤسسات الجزائرية بالنظر الى الامكانات المتاحة". 

وخلص البيان الى أن اللقاء سمح بالتأكيد على الطابع الممتاز لعلاقات التعاون في مجالات الصناعة و المناجم بين البلدين و كذا ببحث "وسائل تطويرها أكثر".  

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر-روسيا : يوسفي يبرز أهمية ترقية "شراكة اقتصادية متميزة"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تشرين2/نوفمبر 2017 09:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرة   شارك

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