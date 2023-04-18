القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تراجع النشاط التجاري خلال الثلاثي الثاني من 2017

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تشرين2/نوفمبر 2017 15:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 52 مرات
تراجع النشاط التجاري خلال الثلاثي الثاني من 2017

الجزائر- شهد النشاط التجاري خلال الثلاثي الثاني من سنة  2017 انخفاضا بينما سجلت  أسعار اقتناء المنتجات ارتفاعا ملحوظا ي وفقا لتحقيق  واستطلاع رأي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى مؤسسات تجارية .

وكان هذا الانخفاض في النشاط أكثر بروزا  لدى  تجار التجزئةي ولا سيما في  تجارة المنتجات الطاقوية ( الوقود ومواد التشحيم والزيوت)  والآلات والمعدات.

ولا يزال بعد  مراكز التموين و توزيعها المشتت و كذا بطئ اجراءات شراء السلع  وعدم توفر المنتجات تمثل العوائق الرئيسية التي تلقي بثقلها على النشاط.

وقد قام أزيد من 61 في المائة من تجار الجملة وحوالي 15في المائة من تجار  التجزئة الذين شملهم الاستطلاع بالتمون لتغطية نشاطهم من القطاع الخاص فقط  ويشغلون أساسا مجالات النسيج و العطارة  والعقاقير ي والأجهزة الكهرو منزلية  والعطوري والآلات ومعدات التجهيز.

ولكن ما يقارب من 38 في المائة من تجار الجملة وأكثر من 63 في المائة من تجار  التجزئة قامو بالتموين من القطاعين العام والخاص في آن واحد خاصة أولئك  الناشطين في مجالات المواد الغذائية- الزراعية  والمواد الاولية والمنتجات نصف  المصنعة.

أما فيما يتعلق بأسعار شراء المنتجاتي فقد اعتبرت "مرتفعة " خلال الثلاثي  الثاني وفقا لتجار الصناعات الغذائية- الزراعية  والوقود وزيوت التشحيم وتجار  معدات الآلات والمعداتي في حين يعتبرها باقي  التجار أكثر استقرارا.

 

وبالإضافة إلى ذلك اشترى ما يقرب من 72 في المائة من تجار الجملة وحوالي  80  في المائة من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع بضائعهم مباشرة من الممون في  حين اشترى الباقوني وخاصة من قطاعات النسيج والتجارة المتنوعة عن الوسيط  الثاني أو الثالث.

 

اقرأ أيضا:صناعة: قدرات الانتاج المستغلة لا تتجاوز 75% في الثلاثي الأول 2017

وتفوق نسبة تلبية الطلبيات على المنتجات 50 بالمائة من الاحتياجات حسب 68  بالمائة من تجار الجملة و 71 بالمائة من تجار التجزئة المستجوبين.

من ناحية أخرىي قال معظم تجار الجملة وتجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع  أنهم راضون عن جودة وتعبئة المنتج.

 

و حسب آراء  تجار الجملة وتجار التجزئة الذين شملهم  الاستطلاع ي انخفض الطلب  على المنتجات في الثلاثي الثاني من عام 2017 سيما على الوقود  والآلات  والمعدات.

 

وفيما يخص حالة الخزينة فتم التأكيد بانها "جيدة" من طرف اكثر من 41 بالمائة  من تجار الجملة وازيد من 14 بالمائة من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع   خاصة منهم تجار المنتجات نصف المصنعة والتجهيزات المنزلية و العطور

ومن جانب آخر تم تقييم مستوى الخزينة  ب"المتوسطة" حسب 50 في المائة من تجار  الجملة و73 في المائة من تجار التجزئة سيما الذين ينشطون في مجال الصناعات  الغذائية والآلات والعتاد والتجهيزات..

وحسب ذات الدراسة لم يواجه 78 بالمائة من تجار الجملة و اكثر من 20 بالمائة  من تجار التجزئة طلبوا قروضا بنكية ولم يواجهوا صعوبات في تحصيلها.

كلـمات مفتـاحيــة :
تراجع النشاط التجاري خلال الثلاثي الثاني من 2017
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تشرين2/نوفمبر 2017 15:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 52 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود