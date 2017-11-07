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انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية يوم الأحد المقبل بالجزائر العاصمة  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تشرين2/نوفمبر 2017 13:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 95 مرات

الجزائر - ستعقد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية الأحد المقبل بالجزائر العاصمة برئاسة وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، عن الجانب الجزائري و الوزير الفرنسي المكلف  بأوروبا و الشؤون الخارجية، جان ايف لوديريان، عن الجانب الفرنسي، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وتعقد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية بمشاركة وزير الصناعة و المناجم، يوسف يوسفي و الوزير الفرنسي المكلف بالاقتصاد والمالية، برونو لومير.

وأضاف ذات المصدر أن هذه الدورة ستمنح للطرفين فرصة "لإجراء تقييم شامل للتعاون الاقتصادي و بحث آفاق تعزيز الشراكات القائمة و إطلاق أخرى مع متعاملين اقتصاديين من البلدين".

في إطار المشاورات الثنائية المنتظمة بين الجزائر وفرنسا، سيرأس السيدان مساهل و لودريان مناصفة الدورة الرابعة للحوار الثنائي حول المسائل السياسية والأمنية.

 

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وبهذه المناسبة سيستعرض الوزيران "مختلف المسائل المتعلقة بالجانبين الثنائي وتلك المتعلقة بالوضع الإقليمي و الدولي".

وسيبحثان في هذا الصدد الوضع السائد في ليبيا و مالي و الساحل.

ومن المقرر أن يتبادل الطرفان "خبراتهما في مجال مكافحة الارهاب و فروعه والتطرف العنيف و القضاء على التطرف"، حسب البيان.

 

وأضاف البيان أن الوفد الفرنسي سيجري "لقاءات مع مسؤولين ساميين جزائريين وأعضاء من الحكومة". 

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انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية يوم الأحد المقبل بالجزائر العاصمة  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تشرين2/نوفمبر 2017 13:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 95 مرة   شارك

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