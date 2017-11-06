الشروع في إنجاز الشطر المتبقي من الطريق السيار (شرق-غرب) في "الأسابيع القليلة المقبلة"

باتنة - أكد وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان يوم الاثنين بباتنة بأنه سيشرع في أشغال إنجاز الشطر المتبقي من الطريق السيار (شرق-غرب) على مسافة 84 كلم في "غضون الأسابيع القليلة المقبلة".

وأوضح الوزير على هامش زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية بأن أشغال الإنجاز ستنطلق في كل الأحوال "قبل نهاية السنة الجارية (2017)" عبر هذا الشطر الممتد من بلدية الذرعان بولاية الطارف إلى غاية الحدود الجزائرية-التونسية و ذلك وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

و أضاف السيد زعلان بأنه سيتم الارتقاء بهذا الطريق إلى مستوى الخدمات المرجوة من طرف المواطن و يتعلق الأمر في هذا السياق -كما قال- بالمراقبة عن طريق الكاميرات و عبر كل المسارات و وضع أجهزة للإنذار و الطوارئ ما يجعل مستعمليه يطلعون على وضع الطريق على مسافات.

و بشان الدفع مقابل استعمال الطريق السيار أوضح الوزير بأن ذلك سيأتي في آخر مرحلة أي بعد استكمال كل الخدمات مضيفا بأن الهدف المرجو من ذلك ليس لأغراض الربح و إنما لضمان التكفل بأشغال صيانة الطريق السيار و ديمومته مطمئنا بان التسعيرة ستكون "معقولة و في متناول مستعملي الطريق".

و ذكر السيد زعلان بأن محطات الدفع مقابل استعمال الطريق السيار تنجز حاليا و هي عملية مسندة إلى ثلاثة مجمعات إنجاز و ذلك بشرق و وسط و غرب البلاد.

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و بشأن أشغال الصيانة ذكر وزير الأشغال العمومية و النقل بأن الجزائر تتوفر حاليا على 126 ألف كلم من الطرقات منها 30 ألف كلم عبارة عن طرقات وطنية ما يستدعي-حسبه- صيانة 10 بالمائة منها سنويا على الأقل.

و ذكر السيد زعلان كذلك بأن الطريق يربط بما لا يقل عن 13 منفذا من أصل 24 منفذا مبرمجا للانجاز عبر أهم مدن البلاد منها مدن ساحلية توجد بها موانئ تجارية و ذلك بهدف ضمان مردودية اقتصادية كما قال مؤكدا بأن هذه المنافذ سيتم استكمال أشغال إنجازها بشكل "تدريجي".

و دشن الوزير خلال هذه الزيارة مشروع إعادة تأهيل الطريق الولائي رقم 11 ببريكة على مسافة 18 كلم ثم تفقد ببلدية بومقر مشروع إعادة تأهيل الطريق الوطني 78 على مسافة 11 كلم.

و عاين السيد زعلان بمروانة مشروع إنجاز الطريق الرابطة بين هذه المدينة و باتنة مرورا بالمنطقة الجبلية "أم الرخاء" بطول 20 كلم.

و بباتنة تفقد وزير الأشغال العمومية و النقل مشروع إعادة تأهيل الطريق الولائي 161 العابر لجبل الشلعلع على مسافة 28 كلم و ذلك بين مدينتي باتنة و و وادي الماء و سيواصل الوزير زيارته إلى ولاية باتنة بتفقد مشاريع أخرى تابعة لقطاعه بكل من باتنة و جرمة و لازرو.