سوناطراك تسعى لتحسين قدراتها الوطنية في إنتاج الغاز  

حاسي مسعود - أشار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور ، يوم الاثنين بعد اختتام زياراته إلى حاسي الرمل و حاسي مسعود إلى أن الشركة الوطنية تعمل اليوم على تحسين طاقاتها الوطنية في إنتاج الغاز بما أن الجزائر طرف في اتفاق دول الأوبيب المتعلق بخفض الانتاج.

وكان المسؤول الأول لسوناطراك قد قام بزيارة تفقدية لعدة مشاريع في الولايتين.

ووضع السيد ولد قدوري خلال الزيارة التي قادته إلى حاسي الرملي حجر الأساس لمشروع "بوستينغ 3" المخصص لمرافقة التراجع الطبيعي للبئر، كما صرح بالقول "لقد تفقدنا في حاسي الرمل أكبر مشروع أنجز في الجزائر حيث حافظنا على وتيرة ضخ 60 مليار متر مكعب من الغاز سنويا"ي مشددا على ضرورة احترام الآجال و تكاليف الإنجاز.

واسترسل موجها كلامه لمسؤولي المشروع بالقول"كل المشاريع التي قمنا بزيارتها تعاني من التأخر"ي مضيفا أن سوناطراك لا يمكن ان تسمح بعدم احترام الآجال و التكاليف و النوعية"ي إذ مازال هناك، حسب ذات المسؤولي الكثير للقيام به على هذه المستويات الثلاث.

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وذكر ولد قدور في ذات السياق "يشهد العالم اليوم تغيرات هامة يجب علينا مواكبتها، مضيفا أن "هذا المشروع الاستراتيجي سيكون مثالا يحتذى به إذا ما تم انجازه في آجاله المحددة".

كما أبرز من جهة أخرى ضرورة اللجوء لفروع سوناطراك في إنجاز المشاريع قائلا "يجب ان ننجز مشاريعنا بأنفسنا مما سيسمح بإنجاح التنمية الاقتصادية للبلاد".

كما اطلع على تقدم أشغال مشروع تهيئة مركز البيانات بحاسي مسعود, حيث أكد أن هذا النظام المعلوماتي سيسمح لسوناطراك بأن تصبح فعالة.

وقال السيد ولد قدور متأسفا أنه "سجلت منذ وصولي إلى سوناطراك أن كل واحد يعمل في زاويتهي فلا يجب لهذه الوضعية أن تستمر". و حسب المسؤول, يجب أن يكون نظام المعلوماتية داخل مجمع سوناطراك موحدا و فريدا من نوعه.

ويولي مجمع سوناطراك -يضيف السيد ولد قدور- اهتماما بالغا بتكوين الشباب لتحضير الأجيال القادمة, علما أن متوسط العمر في الشركة الوطنية البترولية هو خمسين سنة.

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وفي حاسي مسعود, قام السيد ولد قدور بزيارة المركب الصناعي جنوب و هو حقل ينتج كمية الغاز المشترك بحوالي 60 مليون متر مكعب في اليوم بما في ذلك 53 مليون متر مكعب في اليوم تعالج على مستوى وحدات غاز البترول المميع و المركب الصناعي جنوب والمنطقة الشمالية للمركب الصناعي نايلي.

ولأجل تثمين الغازات المنتجة, بادر نشاط الاستغلال-الانتاج من خلال المديرية العامة لحاسي مسعود بمشروع بمبلغ مليونين (2) دولار بغية ضخ في شبكة الغاز الموجه للبيع كمية تعالج بحوالي 20 مليون متر مكعب في اليوم انطلاقا من المركب الصناعي جنوب. أطلق هذا المشروع في سبتمبر 2017.

وقام السيد ولد قدور بزيارة مشروع إعادة هيكلة المحطات الفرعية. و يتمثل هذا المشروع في إعادة تهيئة شبكة الجمع القبلية و البعدية للوحدات الفرعية بوضع 540 كلم من الأنابيب. وستسمح هذه المشاريع الغازية لمجمع سوناطراك بالوفاء بالتزاماتها مع الشركاء الأجانب فيما يتعلق بتصدير الغاز الطبيعي.

وأكد السيد ولد قدور خلال زيارته إلى ولاية أدرار في أكتوبر المنصرم أنه "يمكننا أن نفي بالتزاماتنا إزاء العقود المبرمة مع شركائنا الأجانب بخصوص تسليم الغاز الطبيعي و نحن نعمل في هذا الموضوع".