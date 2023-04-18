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الصناعة العسكرية : إنتاج حوالي 13.000 مركبة من نوع مرسيدس بنز بالجزائر 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تشرين2/نوفمبر 2017 09:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 123 مرات
الصناعة العسكرية : إنتاج حوالي 13.000 مركبة من نوع مرسيدس بنز بالجزائر 

الجزائر - كشف مدير مجلس إدارة الشركة الجزائرية لصناعة عربات مرسيدس بنز بتيارت الجنرال اسماعيل كربكرو يوم الاثنين بالجزائر عن إنتاج قرابة 13.000 مركبة من نوع مرسديس من جميع الأصناف و ذلك من طرف شركات  تصنيع المركبات مرسيدس-بنز التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

وخلال حفل تسليم 380 شاحنة و حافلة من نوع مرسيدس من طرف شركة "آلجيريان  موتورز سرفيس - مرسيدس بنز " لفائدة المديرية المركزية للعتاد التابعة لوزارة  الدفاع الوطني و كذا للعديد من الشركات الاقتصادية العمومية و الخاصة, أوضح  السيد كريكرو أن الشركة الجزائرية لصناعة عربات مرسيدس بنز قامت بتصنيع 6.000  مركبة نفعية و 3.800 عربة متعددة المضامير (4×4), بينما قامت الشركة الجزائرية  لتصنيع عربات الوزن الثقيل مرسيدس بنز الواقعة بالرويبة بإنتاج 3.000 شاحنة و  100 حافلة.  

وفي إطار بروتوكولات الاتفاق الجزائري -الإماراتي - الألماني  لتطوير  الصناعة الميكانيكية تم استحداث 3 شركات برؤوس أموال مختلطة و ذلك في يوليو   2012 .

يذكر أن هذه الشركات الثلاث تابعة لوزارة الدفاع الوطني تم إنشاءها عن طريق  الشراكة مع صندوق الاستثمار الإماراتي "أبار" و المصنع الألماني دايملر-  مرسيدس بنز كشريك تكنولوجي.

ويتعلق الأمر بالشركة الجزائرية لإنتاج مركبات الوزن الثقيل من علامة مرسيدس  بنز الكائن مقرها بالرويبة, والشركة الجزائرية لإنتاج المركبات من علامة  مرسيدس بنز بتيارت , والشركة الجزائرية لإنتاج المحركات من العلامة الألمانية   (مرسيدس بنز, دوتس, أم.تي.أي,)  بواد حميمين بقسنطينة.

أما شركة " آلجيران موتورز سرفيس - مرسيدس بنز" فهي  مكلفة بتسليم وتوزيع   المركبات المصنعة في إطار هذه المشاريع المشتركة و أيضا ضمان خدمات ما بعد  البيع .

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 وحسب السيد كريكرو فان طاقة انتاج شركة مركبات الوزن الثقيل من علامة مرسيدس  تصل الى 15.000 شاحنة و 1.500 حافلة سنويا بينما تقدر طاقة انتاج الشركة  الجزائرية لإنتاج المركبات من علامة مرسيدس بنز  بـ 2.000 عربة  متعددة المضامير(4×4),  و 6.000 عربة نفعية

وفيما يتعلق بالشركة الجزائرية لإنتاج المحركات من العلامة الالمانية   (مرسيدس بنز, دوتس, أم.تي.أي,)  بواد حميمين بقسنطينة فهي بقدرة انتاج تصل  25.000 محرك من بينها 17.000 موجهة لشركة إنتاج مركبات الوزن الثقيل مرسيدس  بنز

من جهته، أكد ممثل المديرية المركزية للعتاد التابعة لوزارة ة الدفاع الوطني  العقيد توهامي رضاوي أن عمليات التسليم الجارية هي مواصلة و امتداد لمسار  تطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية القائد الأعلى  للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد العزيز بوتفليقة و الرامي إلىتعزيز و تشجيع الإنتاج الوطني".

كما تدخل هذه العمليات أيضا في إطار توجيهات قائد أركان الجيش الوطني الشعبي  نائب وزير الدفاع الوطني أحمد قايد صالح التي تحث على  تطوير مختلف الصناعات  العسكرية و خصوصا الصناعات الميكانيكية و ذلك لتلبية حاجيات هياكل الجيش  الوطني الشعبي و كذا مختلف الشركات و المؤسسات الوطنية من القطاعين العام و الخاص.

وقد تم يوم الاثنين توزيع ما مجموعه 380 مركبة لمختلف الاستخدامات من علامة  مرسيدس بنز  و ذلك من طرف شركة " آلجيريان موتورز سرفيس - مرسيدس بنزالجزائرية بالرويبة لفائدة المديرية المركزية  للعتاد التابعة لوزارة الدفاع  الوطني بالإضافة الى مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة.

وتضم هذه المجموعة 282 شاحنة و98  مركبة تجارية (حافلات حضرية , شاحنات صغيرة  ...) مصنعة من طرف الشركة الجزائرية  لإنتاج مركبات الوزن الثقيل مرسيدس بنز و  مقرها بالرويبة (شرق العاصمة), والشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة  "مرسيدس بنز" ومقرها بتيارت.

وقد تم التوقيع على بروتوكول التسليم  بين شركة " آلجيريان موتورز سرفيسمرسيدس بنز"  ومختلف زبائنها المتمثلين في الإدارة المركزية للعتاد التابعة  لوزارة الدفاع الوطني  وشركة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة  (إيتوزا)  والشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية (نفطال), وشركات  إدارة خدمات مطار الجزائر  ووهران, إضافة إلى عن شركتين خاصتين هما شركة مطاحن  البركة (بسكرة) وشركة "سيبرو" و مقرها بالعاصمة .

وقد عبر ممثلي الشركات الزبونة عن رضاهم و ارتياحهم لنوعية العربات و المركبات المصنعة من طرف شركة مركبات الوزن الثقيل من علامة مرسيدس و الشركة  الجزائرية لإنتاج المركبات  مرسيدس بنز وقد حييوا خلال تدخلاتهم مقاربة "السعر  - النوعية" و تقليص آجال التسليم مقارنة بالعربات المستوردة و أيضا الأسعار  المنخفضة المعتمدة من طرف شركة " ألجيريان موتورز سرفيس "  لاقتناء هذه  المركبات.

كما تم  التوقيع أيضا على اتفاقية أخرى بين مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري  للجزائر " ايتوزا " و شركة " ألجيريان موتورز سرفيس - مرسديس بنز"  وذلك  لاقتناء 100 حافلة للنقل الحضري لفائدة مؤسسة " أوتوزا". 

كلـمات مفتـاحيــة :
الصناعة العسكرية : إنتاج حوالي 13.000 مركبة من نوع مرسيدس بنز بالجزائر 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تشرين2/نوفمبر 2017 09:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 123 مرة   شارك

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