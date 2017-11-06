نفطال: تجديد و صيانة أكثر من نصف عدد محطات توزيع الوقود

و صرح السيد نديل للصحافة على هامش حفل استلام شركته ل 40 شاحنة من طرف شركة "ألجيريان موتورز سرفيس - مرسديس بنز" التابعة لوزارة الدفاع الوطني, أن برنامج تجديد و عصرنة محطات توزيع الوقود قد استكمل حتى الآن على مستوى 300 محطة و سيتواصل حتى يشمل كافة المحطات التابعة للشركة مع نهاية العام المقبل.
و أشار ذات المسؤول إلى أن الآجال التي تتطلبها أشغال التجديد و الصيانة تتراوح ما بين ثلاثة اشهر و سنة لكل من محطة توزيع الوقود, مفيدا أنه الجزائر تحصي أكثر من 2.300 محطة من بينها 700 تابعة لمؤسسة نفطال و 1.400 محطة وقود تابعة للخواص يتم تموينها من طرف نفطال و أكثر من 200 محطة مملوكة من طرف شركات أخرى لتوزيع الوقود.
و في ما يخص استهلاك غاز البترول المميع, أكد السيد نديل أن معظم محطات نفطال تقوم بتوزيعه من أجل تعزيز و تشجيع استخدامه لكونه وقود بديل ناجع و مربح لأصحاب المركبات بالنظر الى سعره المنخفض مقارنة بأنواع الوقود الأخرى.
و أضاف أن الترويج لهذا النوع من الوقود يعتبر من بين اولويات نفطال التي تقوم حاليا بتعميم عملية التحول نحو استخدام "سير-غاز" و ذلك عن طريق توسيع مراكز تحويل انظمة تشعيل المركبات نحو هذا النوع من الوقود مؤكدا أن سعر التجهيز بنظام سير غاز منخفض مقارنة بالمتعاملين المنافسين .
و أوضح السيد نديل أن سعر تجهيز السيارات بنظام سير-غاز لدى محطات نفطال يقدر بـ 55.000 دج مقابل 70.000 دج لدى المتعاملين الاخرين , كما أن أصحاب سيارات الأجرة يتمتعون بتخفيض عن السعر يصل الى 50 بالمائة.
و في رده عن سؤال حول تواجد الماء في تركيبة الوقود حسبما تردد على لسان العديد من اصحاب السيارات , قال السيد نديل أن هذه "الحالات معزولة " مضيفا أن الوقود المسوق من طرف نفطال "مضمون" رغم ذلك فان الزبائن سيتم تعويضهم من طرف شركات التأمين في مثل هذه الحالات.
و للتذكير, فقد شرعت مؤسسة نفطال في تجسيد برنامج واسع لتجديد و صيانة محطات الوقود يهدف أساسا لرفع قدرات تخزين الوقود و كذلك تطوير شبكة التوزيع و تحفيز المستخدمين للتحول نحو استهلاك غاز البترول المميع.