الصناعة العسكرية: تسليم 380 مركبة من علامة مرسيدس بنز

الجزائر- تم يوم الاثنين توزيع ما مجموعه 380 مركبة لمختلف الاستخدامات من علامة مرسيدس بنز و ذلك من طرف شركة " آلجيريان موتورز سرفيس - مرسيدس بنز " الجزائرية بالرويبة لفائدة المديرية المركزية للعتاد التابعة لوزارة الدفاع الوطني بالإضافة الى مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة.

وتضم هذه المجموعة 282 شاحنة و98 مركبة تجارية (حافلات حضرية , شاحنات صغيرة ...) مصنعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج مركبات الوزن الثقيل مرسيدس بنز و مقرها بالرويبة (شرق العاصمة) , والشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة "مرسيدس بنز" و مقرها بتيارت.

وقد تم التوقيع على بروتوكول التسليم بين شركة " آلجيريان موتورز سرفيس- مرسيدس بنز" ومختلف زبائنها ي المتمثلين في الإدارة المركزية للعتاد التابعة لوزارة الدفاع الوطني وشركة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة (إيتوزا)ي والشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية (نفطال), وشركات إدارة خدمات مطار الجزائر ووهران, اضافة الى عن شركتين خاصتين هما شركة مطاحن البركة (بسكرة) وشركة "سيبرو" و مقرها بالعاصمة .

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يذكر أنه تم انشاء ثلاث شركات برأسمال مختلط في يوليو 2012 في اطار تنفيذ بروتوكولات الشراكة الجزائرية -الاماراتية-الالمانية, من أجل تطوير الصناعة الميكانيكية الوطنية.

ويتعلق الامر بالشركة الجزائرية لإنتاج مركبات الوزن الثقيل من علامة مرسيدس بنز الكائن مقرها بالرويبة, والشركة الجزائرية لإنتاج المركبات من علامة مرسيدس بنز بتيارت , والشركة الجزائرية لإنتاج المحركات من العلامة الالمانية (مرسيدس بنز, دوتس, أم.تي.أي,) بواد حميمين بقسنطينة.

أما شركة " آلجيران موتورز سرفيس - مرسيدس بنز" فهي مكلفة بتسليم وتوزيع المركبات المصنعة في إطار هذه المشاريع المشتركة.

توقيع اتفاقية بين مؤسسة النقل " أوتوزا" و شركة "مرسيدس بنز- الجزائر" لاقتناء 100 حافلة

ومن جهةأخرى، تم اليوم بالجزائر التوقيع على اتفاقية بين مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر " ايتوزا " و شركة " ألجيريان موتورز سرفيس - مرسديس بنز" التابعة لوزارة الدفاع الوطني و ذلك لاقتناء 100 حافلة للنقل الحضري.

و تم توقيع الاتفاقية من طرف المديرة العامة لشركة آلجيريان موتورز سرفيس - مرسديس بنز" السيدة آمال عدنان و المدير العام لشركة النقل الحضري و شبه الحضري " أوتوزا " السيد عبد القادر بلميلود و ذلك على هامش حفل تسليم حصة بـ 380 وحدة ما بين شاجنة و عربة من علامة مرسيدس بنز.

و بموجب هذه الاتفاقية تستلم مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر " ايتوزا " 100 حافلة من نوع "كونكتو" و ذلك من طرف شركة " آلجيريان موتورز سرفيس - مرسديس بنز".

وقد أوكلت لشركة آلجيريان موتورز سرفيس - مرسيدس بنز مهمة تسليم و توزيع العربات المصنعة في الجزائر من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج عربات الوزن الثقيلة مرسديس بنز و مقرها برويبة ( العاصمة) و الشركة الجزائرية لتصنيع العربات من نوع مرسديس-بنز و مقرها بتيارت.

و تم استحداث الشركة الجزائرية لإنتاج عربات الوزن الثقيل من نوع مرسديس-بنز المتواجدة على مستوى موقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة سنة 2012 برأس مال يبلغ 103 مليون يورو .و يحوز الشريك الجزائري ممثلا في الشركة الوطنية للسيارات الصناعية 34 بالمائة من رأس مال الشركة و وزارة الدفاع الوطني 17 بالمائة بينما يحوز صندوق الاستثمار الاماراتي " آبار" على 49 بالمائة من رأسمال فيما يعتبر الالماني ديملر- مرسيديس- بنز شريكا تكنولوجيا.

أما بالنسبة للشركة الجزائرية لتصنيع العربات - مرسيدس بنز فهي شركة مختلطة انشئت سنة 2012 و تتشكل أيضا من ثلاثة ( 3) شركاء الجانب الجزائري ممثلا في شركة تطوير صناعة السيارات " أديف" التابعة لمديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني بحصة 34 بالمائة من راس المال و و الشركة الوطنية للعربات الصناعية 17 بالمائة و الشريك الأجنبي " أبار " بـ 49 بالمائة فضلا عن شركة "دايملر- مرسيدس بنز" كشريك تكنولوجي.