الانتهاء من صياغة الإستراتيجية الجديدة لسوناطراك قبل نهاية العام الجاري

الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد المومن ولد قدور

حاسي رمل- كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد المومن ولد قدور، اليوم الاثنين بحاسي رمل أنه سيتم الانتهاء من صياغة الإستراتيجية الجديدة للمجمع الممتدة إلى آفاق 2030 قبل نهاية 2017.

و أوضح السيد ولد قدور في تصريحات صحفية خلال زيارة عمل إلى حاسي رمل، "إننا نعمل على التحضير لإستراتيجية جديدة لسوناطراك تمتد إلى عام 2030، وآمل أن تكون منتهية قبل نهاية 2017".

يذكر أن مجمع سوناطراك شرع في الإعداد لإستراتيجيته الجديدة 2030 التي أطلق عليها " مشروع سوناطراك 2030".

وستحدد هذه الإستراتيجية ما ستصبح عليه سوناطراك بعد سنوات، وكيفية بلوغ ذلك، فضلا عن تحديد الوسائل والتنظيم اللازم لتجسيد هذه الرؤية، حسبما صرح به السيد ولد قدور سبتمبر الماضي.

"نريد أن نطور إستراتيجية إلى عام 2030 نتمكن بواسطتها من معرفة إلى أين نريد الذهاب، وهل سنقوم بتحويل سوناطراك، هل سنتجه إلى إنتاج الطاقة الشمسية وأنشطة أخرى. سنحدد الرؤية ونضبط الأهداف. وانطلاقا من هذه الأهداف، سنقوم بتحديد الوسائل الضرورية لبلوغها بغضون 2030"، حسب نفس التصريحات السابقة للرئيس المدير العام للمجمع.