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ندوة دولية حول المرأة وسوق التشغيل الثلاثاء القادم بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 05 تشرين2/نوفمبر 2017 12:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 93 مرات
ندوة دولية حول المرأة وسوق التشغيل الثلاثاء القادم بالجزائر العاصمة

الجزائر- ينظم المجلس الدستوري بالتعاون مع اللجنة الأوربية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون (لجنة فينيسيا) والمديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري يومي الثلاثاء و الأربعاء المقبلين  بالجزائر العاصمة ندوة دولية حول موضوع "المرأة وسوق التشغيل"، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمجلس.

و يشارك في هذه الندوة -يوضح البيان- التي تأتي في إطار برنامج الجامعة من أجل الديمقراطية الخاص بالإطارات العليا للإدارة العمومية في جنوب المتوسط مختلف الهيئات المعنية مثل (وزارة التضامن الوطني وقضايا الاسرة و الوظيف العمومي...) و خبراء من الجزائر و الخارج، و بحضور وزراء و مسؤولين سامين وممثلي القطاعات المختلفة.

ويرتكز اللقاء الذي سيشرف على افتتاحه رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي حول ثلاثة محاور أساسية تتعلق ب"مبادئ المساواة وتمكين المرأة :الإطار الدستوري و التشريعي"، و "تطور وضعية المرأة في الوظيفة والإدارة العمومية" و "دور و مكانة المرأة في القطاع الاقتصادي"، بحيث سيتخلل هذه المحاضرات تقديم تجارب عدة دول مثل تونس و الاردن و المغرب ودولة فلسطين و لبنان لتختتم بتوزيع شهادات المشاركة و برنامج ثقافي ثري .

كلـمات مفتـاحيــة :
ندوة دولية حول المرأة وسوق التشغيل الثلاثاء القادم بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 05 تشرين2/نوفمبر 2017 12:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 93 مرة   شارك

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