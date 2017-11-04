القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قضية أوراسكوم: تنصيب لجنة خاصة لدراسة طعن ساويرس

  أدرج يـوم : السبت, 04 تشرين2/نوفمبر 2017 15:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 99 مرات
قضية أوراسكوم: تنصيب لجنة خاصة لدراسة طعن ساويرس

واشنطن- قام المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات التابع للبنك العالمي بتعيين لجنة خاصة لدراسة طعن قدمته شركة أوراسكوم تيليكوم للاستثمارات في إطار التحكيم الذي بينها و بين الجزائر.

و أوضح المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات على موقعه الالكتروني أن هذه الهيئة التحكيمية الدولية قد عينت الرئيس الأسبق لمحكمة العدل الدولية السلوفاكي بيتر تومكا ليتراس هذه اللجنة الخاصة.

و أضاف ذات المصدر أن السيد بيتر تومكا يساعده حكمين اثنين و يتعلق الأمر بكل من السيدة بيرتا كوبر روسو من الباهاماس و السيد كلوس ساكس من المانيا.

كما أشار المركز إلى أن اللجنة ستبث في طلب إلغاء الحكم الذي أصدرته ذات الهيئة التحكيمية في 31 مايو الأخير و الذي جاء في صالح الجزائر.

للتذكير ان المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات كان قد حكم "برفض" طلب رئيس شركة أوراسكوم نجيب ساويرس الذي يطالب الدولة الجزائرية بدفع 5 مليار دولار كتعويض. كما حكم المركز من جانب اخر بان يدفع للدولة الجزائرية المصاريف التي صرفت في قضية التحكيم.

كما تمت الإشارة إلى أن أحكام المركز غالبا ما تكون نهائية و ملزمة تجاه أطراف النزاع، إلا أنها يمكن أن تشكل موضوع طعن محدود لما بعد الحكم أو طلب إلغاء كلي أو جزئي.

و يبقى الإلغاء امرأ استثنائيا حيث يمكن لرئيس مجلس إدارة  المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات أن يعين لجنة خاصة من ثلاثة أعضاء للنظر في الطلب.

و يمكن الحكم به في حالات نادرة و استثنائية على غرار التجاوزات الواضحة للمحكمة او خطا في تشكيل المحكمة أو سهو أو نسيان قاعدة أساسية في الإجراءات.

و في حالة إلغاء الحكم بشكل كلي او جزئي يمكن لأحد الأطراف أن يطالب بعرض الخلاف على المحكمة مجددا من اجل الحصول على حكم جديد حسبما تنص عليه الإجراءات التحكيمية للمركز فيما يخص طعون مع بعد الحكم.

تجدر الإشارة إلى أن نجيب ساويرس قد تابع إجراءات التحكيم رغم الاتفاق الذي أعلن عنه في 18 ابريل 2014 بين شركة فيمبلكوم الروسية التي اقتنت شركة جازي فرع الهاتف النقال في الجزائر و الصندوق الوطني للاستثمارات المتضمن تسوية ودية للنزاع.

كما تضمن الاتفاق انهاء التحكيم الثاني الذي بدا في نوفمبر 2012 للفروع الروسية لفيمبلكوم تحت إشراف المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات.

و تابعت العدالة الجزائرية المتعامل الاول للهاتف النقال بالجزائر بتهمة التهرب الضريبي و التحويل غير القانوني لرؤوس الاموال.

كما ان لدى جيزي ضرائب مستحقة لمصلحة الجباية الجزائرية تقدر ب950 مليون دولار عن الفترة الممتدة بين 2004 و 2009 و هي مطالبة ايضا بدفع 1.3 مليار دولار لعدم احترامها القوانين الجزائرية في مجال العملة الصعبة.

قضية أوراسكوم: تنصيب لجنة خاصة لدراسة طعن ساويرس
  أدرج يـوم : السبت, 04 تشرين2/نوفمبر 2017 15:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 99 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود