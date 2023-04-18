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الرئيس بوتفليقة يعين جمال ولد عباس للمشاركة في منتدى روسيا ال12

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تشرين2/نوفمبر 2017 10:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 66 مرات
الرئيس بوتفليقة يعين جمال ولد عباس للمشاركة في منتدى روسيا ال12

الجزائر - عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  الدكتور جمال ولد عباس للمشاركة في منتدى روسيا ال12 الذي ستجري أشغاله يوم  السبت بموسكو, حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أن "عين فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية  الدكتور جمال ولد عباس للمشاركة في الطبعة ال12 لمنتدى روسيا الذي ستجري  أشغاله يوم السبت 4 نوفمبر بموسكو".

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الرئيس بوتفليقة يعين جمال ولد عباس للمشاركة في منتدى روسيا ال12
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تشرين2/نوفمبر 2017 10:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 66 مرة   شارك

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