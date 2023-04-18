وجاء في البيان أن "عين فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الدكتور جمال ولد عباس للمشاركة في الطبعة ال12 لمنتدى روسيا الذي ستجري أشغاله يوم السبت 4 نوفمبر بموسكو".
الرئيس بوتفليقة يعين جمال ولد عباس للمشاركة في منتدى روسيا ال12
أدرج يـوم : الجمعة, 03 تشرين2/نوفمبر 2017 10:44 الفئـة : اقتصــاد قراءة : 66 مرات
الجزائر - عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الدكتور جمال ولد عباس للمشاركة في منتدى روسيا ال12 الذي ستجري أشغاله يوم السبت بموسكو, حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
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