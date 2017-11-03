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قيطوني يستقبل سفيري السويد و النرويج بالجزائر

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تشرين2/نوفمبر 2017 10:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 40 مرات

الجزائر- استقبل وزير الطاقة, مصطفى قيطوني يوم الخميس  كل من سفيرة السويد بالجزائر, السيدة ماري كلار سوارد و سفير النرويج  بالجزائر, السيد آرن جرموندسن, حسب بيان للوزارة.

وجاء في البيان أنه خلال اللقاء مع السفيرة السويدية, تطرق الطرفان إلى فرص  الأعمال و الاستثمار في مجال الطاقة. 

و استعرض السيد قيطوني و السيدة سوارد العلاقات التجارية بين الجزائر و  السويد في مجال المحروقات و المشاريع الجارية و المرتقبة في مجالات الكهرباء و  الطاقات المتجددة و تطوير الشبكات الكهربائية الذكية (سمارت غريدس) وصانعة  عتاد نقل الغاز في الجزائر و كذا التكوين.

و من جهة أخرى, تمحور اللقاء الذي خص به الوزير السفير النرويجي حول فرص  الأعمال و الاستثمار إضافة إلى سبل و وسائل تقاسم الخبرات بين البلدين لاسيما  من خلال مشاريع الشراكة الجارية و القادمة بين سوناطراك و ستاتويل.

و قدم الوزير بهذه المناسبة لمحة حول السياسة الطاقوية الجزائرية و الفرص  المتاحة في النشاطات القبلية في مجالي البترول و الغاز و كذا فيما يخص مجال  البتروكيمياء و الصناعات التحويلية, يضيف البيان

قيطوني يستقبل سفيري السويد و النرويج بالجزائر
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تشرين2/نوفمبر 2017 10:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 40 مرة   شارك

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