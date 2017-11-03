قيطوني يستقبل سفيري السويد و النرويج بالجزائر

الجزائر- استقبل وزير الطاقة, مصطفى قيطوني يوم الخميس كل من سفيرة السويد بالجزائر, السيدة ماري كلار سوارد و سفير النرويج بالجزائر, السيد آرن جرموندسن, حسب بيان للوزارة.

وجاء في البيان أنه خلال اللقاء مع السفيرة السويدية, تطرق الطرفان إلى فرص الأعمال و الاستثمار في مجال الطاقة.

و استعرض السيد قيطوني و السيدة سوارد العلاقات التجارية بين الجزائر و السويد في مجال المحروقات و المشاريع الجارية و المرتقبة في مجالات الكهرباء و الطاقات المتجددة و تطوير الشبكات الكهربائية الذكية (سمارت غريدس) وصانعة عتاد نقل الغاز في الجزائر و كذا التكوين.

و من جهة أخرى, تمحور اللقاء الذي خص به الوزير السفير النرويجي حول فرص الأعمال و الاستثمار إضافة إلى سبل و وسائل تقاسم الخبرات بين البلدين لاسيما من خلال مشاريع الشراكة الجارية و القادمة بين سوناطراك و ستاتويل.

و قدم الوزير بهذه المناسبة لمحة حول السياسة الطاقوية الجزائرية و الفرص المتاحة في النشاطات القبلية في مجالي البترول و الغاز و كذا فيما يخص مجال البتروكيمياء و الصناعات التحويلية, يضيف البيان