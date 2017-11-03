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لجنة إشراف من أجل إنجاز محطتين لتحلية مياه البحر

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تشرين2/نوفمبر 2017 10:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 73 مرات
لجنة إشراف من أجل إنجاز محطتين لتحلية مياه البحر

الجزائر- تم يوم الخميس بالجزائر العاصمة تنصيب لجنة  إشراف تضم إطارات من وزارة الموارد المائية و وزارة الطاقة بهدف تحديد المراحل  المختلفة لإنجاز محطتين جديدتين لتحلية مياه البحر بولايتي الجزائر و الطارف,  حسب بيان لوزارة الموارد المائية. 

وأوضح نفس المصدر أن تنصيب لجنة الإشراف هذه جاء خلال اجتماع تنسيقي بين  وزارتي الموارد المائية و الطاقة عقد بمقر الأولى لدراسة كيفيات انجاز محطتي  تحلية مياه البحر تجسيدا لقرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 24 أكتوبر  2017 المنصرم.

و يندرج هذا الاجتماع الذي ترأسه مناصفة وزير الموارد المائية, حسين نسيب, و  وزير الطاقة مصطفى قيطوني في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة التي أعطت موافقتها  لإنجاز هاتين المحطتين بسعة 300.000 متر مكعب/اليوم للواحدة بمنطقة الشط  بولاية الطارف و زرالدة بولاية الجزائر.    

و لهذا الغرض و قصد إنجاز هاذين المشروعين, قرر السيد نسيب و السيد قيطوني  وضع لجنة إشراف تتكون من إطارات الدائرتين الوزاريتين مكلفة بإعداد خارطة طريق  تحدد المراحل المختلفة لإنجاز المشروعين مع رزنامة التنفيذ.

و بهذه المناسبة, شدد الوزيرين على ضرورة الاستفادة من الخبرة المكتسبة في  هذا المجال من خلال المحطات ال11 التي تم انجازها و تشغيلها من قبل. كما حثا  إطارات الدائرتين الوزاريتين على "استخلاص الدروس الضرورية".

و سيتم إنجاز المحطتين وفق منهج "BOT" أي البناء و الاستغلال و التحويل تحت  إشراف الشركة الجزائرية للطاقةي فرع مجمعي سوناطراك و سونلغاز.

و سيسمح هاذين المشروعين بتدعيم و تأمين تزويد السكان بالماء الشروب لاسيما  بشرق البلاد و بالجزائر الكبرى.

و يذكر أن برنامج التحلية دخل حيز التنفيذ سنة 2003 و يتضمن إنجاز 13 محطة  تحلية بسعة إسمية إجمالية تقدر بـ 31ر2 مليون متر مكعب/اليومي ما يمثل حوالي  850 مليون متر مكعب/السنة لتزويد 8 ملايين نسمة بالمياه.

و لغاية اليومي تم إنجاز و تشغيل إحدى عشر (11) محطة بسعة 1ر2 مليون متر  مكعب/اليومي أي 770 مليون متر مكعب/السنةي ما يمثل نسبة 17 بالمائة من الانتاج  الوطني للماء الشروب.

كلـمات مفتـاحيــة :
لجنة إشراف من أجل إنجاز محطتين لتحلية مياه البحر
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تشرين2/نوفمبر 2017 10:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 73 مرة   شارك

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