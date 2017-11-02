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رئيس الجمهورية يوقع على خمسة مراسيم تخص اتفاقيات تعاون مع عدة دول

  أدرج يـوم : الخميس, 02 تشرين2/نوفمبر 2017 13:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 96 مرات
رئيس الجمهورية يوقع على خمسة مراسيم تخص اتفاقيات تعاون مع عدة دول

الجزائر - وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة,  على عدة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات و بروتكول اتفاق ومذكرة  تفاهم مع عدة دول , حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان للرئاسة.

وأوضح نفس المصدر أنه "طيقا للمادة 91-9 من الدستور ,وقع رئيس الجمهورية  السيد عبد العزيز بوتفليقة , مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على بروتكول الاتفاق  بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية الصين  الشعبية المتعلق بإرسال بعثة خبراء صينيين إلى الجزائر لإنجاز المرحلة الثانية  من مشروع " تحسين الأراضي الفلاحية المالحة بالجزائر" الموقع بالجزائر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2016.

كما وقع رئيس الدولة ,أيضا على مرسوم يتضمن التصديق على الإتفاق بين حكومة  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية طاجكستان حول  الترقية و الحماية المتبادلة للاستثمارات و الموقع بالجزائر في 11 مارس سنة  2008.

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وفي سياق متصل, وقع رئيس الجمهورية على مرسومين يتضمنان التصديق على  اتفاقيتين تجمع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة  جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية ,الأولى تتعلق بمجال "التكوين المهني و  التقني الموقعة بالجزائر بتاريخ 15 مارس سنة 2015"و الثانية "حول الصحة  الحيوانية الموقعة بالجزائر في 15 مارس سنة 2015". 

كما وقع رئيس الدولة على مرسوم يتضمن التصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية  الديمقراطية في مجال الرياضة الموقعة بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة  2014.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يوقع على خمسة مراسيم تخص اتفاقيات تعاون مع عدة دول
  أدرج يـوم : الخميس, 02 تشرين2/نوفمبر 2017 13:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 96 مرة   شارك

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