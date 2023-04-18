تراجع رقم أعمال قطاع التأمينات في السداسي الأول 2017

الجزائر-تراجع رقم أعمال قطاع التأمينات إلى 70 مليار دينار خلال السداسي الأول من السنة الجارية ، انخفاضا من 2ر72 مليار دينار التي سجلها خلال نفس الفترة من سنة 2016 ، أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 2ر3 بالمائة، حسبما أفاد به المجلس الوطني للتأمينات في مذكرته الأخيرة.

و حسب ذات المصدر فإن رقم الأعمال المحقق في فرع التأمينات على الأضرار بلغ 6ر61 مليار دينار (88.1? من إجمالي رقم أعمال القطاع )، مقابل 14ر64 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2016، أي بانخفاض نسبته 4 بالمائة.

أما بالنسبة لفرع التأمين على الأشخاص فقد بقي مستقرا عند مستوى 74ر6 مليار دينار (مقابل 73ر6 مليار دينار في 2016 ) أي بزيادة طفيفة بلغت 3ر0 بالمائة.

حسب فروع شعبة الـتأمين على الأضرار، انخفض رقم الأعمال تأمين السيارات إلى 5ر34 مليار دينار (مقابل 9ر35 مليار دينار)، أي بتراجع قدر بـحوالي 4 في المائة ، حتى لو كان هذا الفرع يستحوذ على الجزء الأكبر من التأمين على الأضرار (56بالمائة ).

أما فيما يتعلق بفرع التأمينات ضد الحرائق والمخاطر المتنوعة فقد سجل رقم أعمال 4ر22 مليار دينار جزائري (مقابل 23 مليار دينار) بانخفاض 2.2 بالمائة بين فترتي المقارنة.

و يلاحظ أن التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية ( كات-نات) قد انخفض بشكل حاد بنسبة 23.1 بالمائة .

وفي قطاع تأمينات النقل، تقلص رقم الأعمال بنسبة 17 بالمائة برقم أعمال بلغ 3ر2 مليار دينار جزائري (مقابل 8ر2 مليار دينار جزائري في السداسي الأول 2016.

وكان فرع التأمين في قطاع النقل الجوي هو المتسبب في تراجع رقم أعمال الشعبة بتسجيله تراجعا كبيرا نسبته 82 بالمائة من رقم الأعمال، حيث استقر رقم أعمال الفرع في حدود 118 مليون دينار مقابل 7ر658مليون دينار في 2016 .

من ناحية أخرى، عرف فرع التأمين في ميدان النقل بالسكك الحديدية أداء جيدا بارتفاع قدره1.012? ما يمتل رقم أعمال 6ر6 مليون دينار مقابل 6ر0 مليون دينار .

أما بالنسبة للتأمين على المخاطر الزراعية، فقد سجل انخفاضا حادا بلغ أكثر من 27 بالمائة حيث بلغ رقم أعمالها 36ر1 مليار دينار مقابل9ر1 مليار دينار .

وعلى الصعيد البنكي، ارتفع فرع التأمين على القروض بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016ي مدفوعا بشكل رئيسي بقروض الرهن العقاري، حيث ارتفع رقم أعمالها بحوالي 47 بالمائة نتيجة إلى ارتفاع القروض العقارية الممنوحة من قبل القرض الشعبي الجزائري في إطار برنامج السكن العمومي التساهمي .

و يعود هذا الارتفاع أيضا إلى تزايد رقم أعمال تأمينات القروض عند التصدير (+ 45%) والقروض الداخلية (+ 26.7%).

هيمنة مؤسسات التأمين العمومية

و فيما يخص حصص السوق، هيمنت المؤسسات العمومية للتأمين على ما يقارب 74 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي المحقق من قبل قطاع التأمينات ببلوغ ما يقارب 45 مليار دينار، متبوعة بالمؤسسات الخاصة ب 1ر15 مليار دينار (24 بالمائة) و المؤسسات المختلطة ب 4ر1 مليار دينار (2ر0 بالمائة).

ويلاحظ أن الأقسام الفرعية للتأمينات، أين حققت المؤسسات الخاصة أرقام أعمال هامة على الرغم من بقائها دون تلك المحققة في القطاع العمومي، و هي الحماية القانونية (المنتمية للتأمينات ضد الحرائق و الأخطار المختلفة) بحوالي 50 بالمائة من رقم الأعمال هذا القسم الفرعي للتأمينات، الحرائق و الأخطار الزراعية المختلفة (36 بالمائة)، النقل البري (34 بالمائة) و تأمينات السيارات (31 بالمائة).

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و بخصوص تأمينات الأشخاص، ارتفع فرع التأمينات حياة-وفاة بـ 5ر32 بالمائة محققا رقم اعمال بـ 3ر2 مليار دينار، ما يمثل قرابة 34 بالمائة من رقم أعمال التأمينات عن الأشخاص، متبوعا بالاحتياط الجماعي ب 1ر2 مليار دينار (31 بالمائة) و المساعدة ب 4ر1 مليار دينار (21 بالمائة) و الحوادث (5ر13 بالمائة) و المرض (7ر0 بالمائة).

و قد تم تحقيق اكبر رقم أعمال في فرع تأمينات الأشخاص من طرف مؤسسات التأمين المختلطة ب 9ر2 مليار دينار (43 بالمائة)، متبوعا بالمؤسسات العمومية ب 1ر2 مليار دينار (31 بالمائة) ثم شركات الـتأمين الخاصة ب 75ر1 مليار دينار (26 بالمائة).

تراجع صافي في مبلغ تعويض الأضرار

دفعت شركات التأمين تعويضات ب 2ر26 مليار دينار خلال السداسي الأول لـ 2017 مقابل 7ر38 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2016، أي بتراجع قدره 3ر32 بالمائة.

و ينقسم هذا المبلغ إلى 25 مليار دينار لتأمينات الخسائر و 2ر1 مليار دينار لتأمينات الأشخاص.

و أشار المجلس إلى أن مجموع الأضرار التي تستحق التعويض ارتفع إلى 4ر71 مليار دينار إلى غاية نهاية يونيو 2017، بتراجع قدره 7ر2 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول لـ 2016، مضيفا أن وتيرة تعويض الأضرار تراجعت ب 22 بالمائة.

و بلغت التعويضات المدفوعة في تأمينات السيارات 20 مليار دينار خلال السداسي الأول لـ 2017 (من أصل 3ر37 مليار دينار للتسديد)، متبوعة بالحرائق و الأخطار المختلفة ب 3ر3 مليار دينار (من أصل 4ر25 مليار دينار)، و تأمين النقل ب 17ر1 مليار دينار (من أصل 4ر4 مليار دينار) و التأمين الزراعي ب 4ر0 مليار دينار (من أصل 3ر0 مليار دينار).

و بالنسبة لتأمينات الأشخاص، بلغ مبلغ الأضرار المعوضة 2ر1 مليار دينار من اصل مبلغ للتسديد قدر ب 1ر3 مليار دينار.

و فيما يخص نشاط إعادة التأمين، فقد حقق رقم أعمال قدره 8ر15 مليار دينار مقابل 8ر14 مليار دينار، بارتفاع 7 بالمائة.

و حقق نشاط إعادة التأمين بالنسبة للأعمال الوطنية إنتاجا ب 3ر14 مليار دينار (1ر90 بالمائة من مجموع رقم أعمال إعادة التأمين)، بارتفاع قدره 6ر5 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول لسنة 2016، مقابل 5ر1 مليار دينار بالنسبة للأعمال الدولية.

و بالنسبة للتعويضات، دفعت الشركة المركزية لإعادة التأمين 4 مليار دينار بالنسبة للأعمال الوطنية (مجموع الأضرار المتبقي للدفع يقارب 3 مليار دينار) و 661 مليون دينار بالنسبة للأعمال الدولية (مجموع الأضرار المتبقي للدفع 1ر23 مليار دينار).