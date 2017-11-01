وزير السياحة و السفير الأمريكي بالجزائر يؤكدان على ضرورة الرفع من وتيرة التعاون الثنائي في مجال السياحة و الاستثمار الفندقي

الجزائر-استعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية حسن مرموري رفقة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر جون ديروشر يوم الثلاثاء واقع العلاقات الثنائية بين البلدين, حيث أكدا على ضرورة الرفع من وتيرة التعاون بينهما, خاصة في مجال السياحة و الاستثمار الفندقي, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان للوزارة.

و أوضح البيان أن اللقاء تمحور حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياحة و الصناعة التقليدية, من خلال "استعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين, أين تم التأكيد على جودة العلاقات بين الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية و أهمية التبادلات الاقتصادية بينهما".

و في هذا السياق, عّبر السيد مرموري عن استعداد قطاعه للعمل سويا على "وضع إطار قانوني للتعاون بين البلدين, من خلال إعداد مذكرة تفاهم تشمل كل النقاط ذات الاهتمام المشترك في أقرب الآجال".

و في هذا السياق, عّبر السيد مرموري عن استعداد قطاعه للعمل سويا على "وضع إطار قانوني للتعاون بين البلدين, من خلال إعداد مذكرة تفاهم تشمل كل النقاط ذات الاهتمام المشترك في أقرب الآجال".

و من جهته, تطرق السفير الأمريكي إلى امكانيات التعاون البيني في قطاع السياحة و الصناعات التقليدية عن طريق "تبادل الخبرات و فتح باب التكوين للموارد البشرية الناشطة في هذا المجال و كذا العمل على تطوير الاستثمار الفندقي بالجزائر".

كما أشاد أيضا بالمقومات السياحية التي تحوزه عليها الجزائر من معالم ثقافية و أثرية و صناعة تقليدية "متميزة و متنوعة" و التي "تسمح لها باستقطاب السواح الأمريكيين المهتمين بهذا النوع من المنتوج السياحي", يضيف المصدر ذاته.

و خلص الطرفان إلى الاتفاق على "ضرورة رفع وتيرة تعاونهما الثنائي من خلال إطلاق نشاطات عملية هدفها تبادل الخبرات في الاستثمار الفندقي و الاستفادة من خبرة السلاسل الفندقية الأمريكية في مجال التسيير السياحي و الفندقي".