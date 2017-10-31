الاهتمام أكثر مستقبلا بتطوير الصناعة البتروكيمائية في مجال استغلال الغاز

أدرار- صرح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك يوم الثلاثاء بأدرار أن المجمع يتجه ضمن خططه المستقبلية نحو الاهتمام أكثر بتطوير الصناعة البتروكيميائية في مجال استغلال الغاز .

وأوضح السيد عبد المومن ولد قدور لدى زيارته للمجمع الغازي برقان بجنوب الولاية أم مجمع سوناطراك يتجه ضمن خططه المستقبلية نحو الاهتمام أكثر بتطوير الصناعة البتروكيميائية في مجال استغلال الغاز، وعدم الإكتفاء باستخراجه و تسويقه فقط، لما يضمنه هذا النشاط من عائدات كبيرة، ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد في هذا الجانب أن السنوات المقبلة ستكون مرحلة تطوير الحقول و تعزيز الصناعة البتروكيمائية في مشاريع استغلال الغاز و البترول.

وبالمناسبة أشاد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بالمستوى العالي لإجراءات السلامة الخاصة بالعاملين في هذه المنشأة الغازية .

و لدى تفقده لمشروع إنجاز هذا المجمع الذي توشك أشغاله على الانتهاء تزامنا مع الاستغلال الغازي التجريبي الأولي، أوضح السيد ولد قدور أن ما ميز هذا المشروع هو عدم تسجيل أي حادث عمل بفضل المخطط المحكم لإجراءات السلامة بهذا المجمع.

و أضاف في ذات الشأن، أنه تم تدارك إلى حد كبير التأخر الذي كان مسجلا في أشغال إنجاز هذا المشروع الطاقوي الهام، مما يحقق أريحية كبيرة أمام التزام مجمع سوناطراك فيما يخص العقود الدولية الخاصة بالإمدادات الطاقوية.

وفيما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للتحول الطاقوي 2030 ، أوضح السيد عبد المومن ولد قدور أن سوناطراك تواكب هذه المساعي من خلال تكريس استغلال الطاقات النظيفة على مستوى عدد من منشآتها البترولية، على غرار ما تم القيام به في حقل حاسي مسعود بولاية ورقلة.