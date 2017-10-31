القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الاهتمام أكثر مستقبلا بتطوير الصناعة البتروكيمائية في مجال استغلال الغاز

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 تشرين1/أكتوير 2017 16:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 134 مرات
المجمع الغازي برقان،جنوب بشار المجمع الغازي برقان،جنوب بشار
صورة وأج

أدرار- صرح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك يوم الثلاثاء بأدرار أن المجمع يتجه ضمن خططه المستقبلية نحو الاهتمام أكثر بتطوير الصناعة البتروكيميائية في مجال استغلال الغاز .

وأوضح السيد عبد المومن ولد قدور لدى زيارته للمجمع الغازي برقان بجنوب الولاية أم مجمع سوناطراك يتجه ضمن خططه المستقبلية نحو الاهتمام أكثر بتطوير الصناعة البتروكيميائية في مجال استغلال الغاز، وعدم الإكتفاء باستخراجه و تسويقه فقط، لما يضمنه هذا النشاط من عائدات كبيرة، ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد في هذا الجانب أن السنوات المقبلة ستكون مرحلة تطوير الحقول و تعزيز الصناعة البتروكيمائية في مشاريع استغلال الغاز و البترول.

          اقرأ أيضا:  سوناطراك : إستراتيجية لتخطيط مستقبل المجمع

وبالمناسبة أشاد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بالمستوى العالي لإجراءات السلامة الخاصة بالعاملين في هذه المنشأة الغازية .

و لدى تفقده لمشروع إنجاز هذا المجمع الذي توشك أشغاله على الانتهاء تزامنا مع الاستغلال الغازي التجريبي الأولي، أوضح السيد ولد قدور أن ما ميز هذا المشروع هو عدم تسجيل أي حادث عمل بفضل المخطط المحكم لإجراءات السلامة بهذا المجمع.

          اقرأ أيضا:  الغاز الصخري: لن يتم القيام بأي شيء يكون على حساب صحة الجزائريين

و أضاف في ذات الشأن، أنه تم تدارك إلى حد كبير التأخر الذي كان مسجلا في أشغال إنجاز هذا المشروع الطاقوي الهام، مما يحقق أريحية كبيرة أمام التزام مجمع سوناطراك فيما يخص العقود الدولية الخاصة بالإمدادات الطاقوية.

وفيما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للتحول الطاقوي 2030 ، أوضح السيد عبد المومن ولد قدور أن سوناطراك تواكب هذه المساعي من خلال تكريس استغلال الطاقات النظيفة على مستوى عدد من منشآتها البترولية، على غرار ما تم القيام به في حقل حاسي مسعود بولاية ورقلة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الاهتمام أكثر مستقبلا بتطوير الصناعة البتروكيمائية في مجال استغلال الغاز
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 تشرين1/أكتوير 2017 16:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 134 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 