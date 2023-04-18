القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سكن: استكمال انجاز أزيد من 800 ألف وحدة خلال سنة 2019

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 تشرين1/أكتوير 2017 15:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 100 مرات
أرشيف أرشيف
صورة وأج

الجزائر-تعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة استكمال كافة البرامج السكنية المسطرة في إطار الخماسي الجاري (2015-2019) خلال سنة 2019 ، و المقدرة بأزيد من 801 ألف وحدة سكنية من أصل مليون و600 ألف وحدة سكنية مبرمجة، وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجية جديدة للقطاع  في إطار مخطط عمل الحكومة ، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار.

وأوضح الوزير لدى اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة أحكام قانون المالية 2018 ، أن القطاع يعمل على تجسيد مختلف البرامج السكنية المتبقية والمقدرة ب 801.174 وحدة سكنية وانجاز مشاريع التهيئة للمدن الجديدة و الأقطاب الحضرية .

و سيكون تمويل هذه البرامج في مجملها على عاتق ميزانية الدولة في حدود الإمكانيات المتوفرة ، حسب الوزير، الذي يرى ان تطبيق الاستراتيجية الجديدة سيسمح بامتصاص العجز المسجل في السكنات بمختلف صيغها وتخفيض نسبة شغل السكن من 6ر4 أشخاص إلى 2ر4 أشخاص في السكن الواحد مع نهاية سنة  2019 مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتثبيت سكان الأرياف.

وترتكز هذه الإستراتيجية الجديدة على تنويع الأنماط والتخفيف من التمويل المباشر من الخزينة العمومية لبرامج القطاع تماشيا مع القدرات المالية للعائلات الجزائرية مع التركيز على الجانب العمراني و إعادة اللمسة الجمالية للمدن.

كما سيتم في ذات الإطار، إعادة بعث السكن الترقوي المدعم بمقاربة جديدة وتشجيع الترقية العقارية الخاصة من خلال استحداث شراكة بين القطاعين العمومي والخاص و إنشاء سوق عقاري إيجاري يكون مقرونا بنظم إعانات للإيجار وتدابير تحفيزية.

 اقرأ أيضا: سكن: كناب-بنك تطلق صيغة جديدة للبيع بالإيجار

كما يتم العمل -وفق نفس المصدر - على رقمنة عقود التعمير ي خاصة رخص البناء وتشجيع استخدام وسائل الانجاز  و مواد البناء الوطنية، من خلال إعداد دفتر شروط يعطي الأولية للمنتوج المحلي واستحداث اطار مرجعي لتكاليف الانجاز.

وسيخصص القطاع نسبة 20 في المائة من الطلب العمومي في مجال مشاريع القطاع لمؤسسات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على  البطالة  والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر .

كما يعمل القطاع في إطار ذات الإستراتيجية على تطوير النشاط العقاري وتشجيع تطوير السوق العقاري الايجاري واستحداث نظام تحفيزي للمستثمرين في مجال البناء مع تطوير وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة من طرف الشباب في إطار مختلف الأجهزة.

وحسب الوزير سيتم إصدار نصوص تنظيمية متعلقة بنشاط مهنة المقاولة تحدد أخلاقيات المهنة ، مع التفكير في انشاء مجلس وطني للبناء يرمي إلى حماية التراث الوطني والحفاظ على خصوصيات نشاط الهندسة المعمارية .

 اقرأ أيضا: المقاولات الوطنية تنجز 30 بالمائة فقط من مشاريع قطاع السكن

و أكد الوزير انه من الضروري تحفيز الفاعلين في مجال البناء على إدراج أنظمة بناء جديدة لتقليص تكاليف وانجاز السكنات وجعل مهنة البناء ذات جاذبية أكثر  مع إعداد قائمة  تصنف المؤسسات حسب درجة أدائها ونوعية المشاريع.

وحسب حصيلة القطاع قدمها الوزير طمار فإنه تم تسليم منذ 1999 إلى غاية سبتمبر 2017 ازيد من 6ر3 مليون وحدة سكنية  و أزيد من 11 الف مرفق عمومي، بينما عرف الخماسي الجاري الانتهاء من قرابة 800 الف وحدة سكنية (50 في المائة من البرنامج المسطر) .

كلـمات مفتـاحيــة :
سكن: استكمال انجاز أزيد من 800 ألف وحدة خلال سنة 2019
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 تشرين1/أكتوير 2017 15:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 100 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود