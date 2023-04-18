تسجيل أزيد من 190 ألف وحدة سكنية و80 ألف إعانة للسكن الريفي

الجزائر - يترقب قطاع السكن خلال سنة 2018 انجاز برامج سكنية بصيغ مختلفة تتمثل في 190 ألف وحدة سكنية و80 ألف اعانة للسكن الريفي, حسبما افاد به يوم الاثنين بالجزائر وزير السكن والمدينة عبد الوحيد طمار.

و كشف الوزير- لدى اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في اطار مناقشة قانون المالية التكميلي- عن البرنامج الجديد المسجل بعنوان ميزانية 2018 والذي يضم انجاز 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع عن طريق الايجار (عدل) و 70 ألف سكن بصيغة الترقوي المدعم وتقديم 80 ألف اعانة جديدة في اطار السكن الريفي و 168 منشئة في اطار التجهيزات العمومية.

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و درج القطاع في اطار قانون المالية 2018 مادتين جديدتين تتعلق الاولى (المادة 107 ) بالترخيص للخزينة العمومية بالتكفل بالفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 في المائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية والخاصة ببرنامج 120 الف سكن للبيع بالايجار المسجلة بعنوان 2018.

بالاضافة الى ادراج المادة 117 الخاصة بتمديد آجال تطبيق القانون 08-15 المؤرخ في 20 أغسطس 2008 المعدل والمحدد للقواعد الخاصة باتمام البنايات وتحقيق مطابقتها وذلك الى غاية اغسطس 2019.

كما تم ادراج المادة 109 والمتعلقة برفع العقوبة والخاصة بالمخالفات لقواعد التعمير.