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الجزائر: القطاع المصرفي يبقى مرسملا بشكل جيد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 تشرين1/أكتوير 2017 11:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 119 مرات
الجزائر: القطاع المصرفي يبقى مرسملا بشكل جيد

واشنطن- أكد صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء ان  القطاع المصرفي في الجزائر يبقى مرسملا بشكل جيد بالرغم من انخفاض أسعار  النفط, مبرزا صمود القطاع المالي امام الصدمة النفطية.

وفي تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط, شمال  افريقيا, افغانستان و باكستان الذي قدم في دبيي اكد صندوق النقد الدولي  المحافظة على الصمود المالي في الجزائر امام انهيار اسعار المحروقات و  المقاومة الجيدة للقطاع المصرفي.

و اشار الصندوق في تقريره ان "البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي و في  الجزائر تبقى مرسملة بشكل جيد مع حصص من الاموال الخاصة تفوق عادة الحد الادنى  القانوني و مربحة.

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و حذرت مؤسسة بروتن وودس مع ذلك بلدان المنطقة من ارتفاع القروض غير المثمرة  و خطر تدهور الموجودات.

و في تطرقها الى تعزيز ترتيبات تسيير السيولة و اطارات السياسة الرشيدة, ذكر  صندوق النقد الدولي مثال اعادة ادراج ادوات اعادة التمويل في الجزائر.

و من جهة اخرى حسب صندوق النقد الدوليي سيسجل النمو في الجزائر سنة 2017  تباطؤا بنسبة 5ر1 بالمائة لينخفض سنة 2018 الى 8ر0 بفعل التقليص المرتقب في  النفقات العمومية قبل ان يرتفع الى 4ر2 بالمائة سنة 2022.

و اشار في هذا الصدد انه "في الجزائر شرعت الحكومة في صياغة استراتيجية  واسعة لتغيير النمط الاقتصادي  للبلاد و تركيزه حول النمو المدعم بالقطاع  الخاص".

و سجل صندوق النقد الدولي ان "دور القطاع الخاص في الجزائر ما يزال مكثفا  بفضل تطوير شراكات بين القطاعين العمومي و الخاص" مضيفا ان الامر كذلك بالنسبة  للعربية السعودية حيث سجل القطاع الخاص نموا واضحا بفضل برامج الخوصصة.

وفيما يخص الميزانية اكد صندوق النقد الدولي ان الجزائر و العربية السعودية  "أعلنتا برامج تطهير طموحة حتى و ان كان يمكن للبلدين اختيار تعديل تدريجي  اكثر على المدى القصير للحد من الآثار السلبية على النمو".

 

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و اضافت ذات المؤسسة المالية ان التعديلات في الميزانية في الجزائر تخص اساسا  النفقات مشيرة الى ان التحسن المستمر للأطر و المؤسسات المالية يشجع على تطهير  الميزانية.

و اشار صندوق النقد الدولي الى انه  تم تسجيل "تقدما ملحوظ جدا" فيما يخص  وضع أطر مالية على المدى المتوسط في الجزائر و كذا في بلدان اخرى من الخليج  كالعربية السعودية و الكويت و قطر. 

و اوضح صندوق النقد الدولي انه في هذه البلدان المصدرة للنفط يبقى ضعف  الاسعار و التعديلات في الميزانية يؤثر على النمو غير النفطي فيما يعاني النمو  الشامل بدوره من آثار اتفاق تقليص انتاج الخام الذي اقرته منظمة البلدان  المصدرة للنفط".

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الجزائر: القطاع المصرفي يبقى مرسملا بشكل جيد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 تشرين1/أكتوير 2017 11:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 119 مرة   شارك

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