الجزائر-الولايات المتحدة الأمريكية: التطرق إلى التعاون الصناعي بين البلدين  

الجزائر - تحادث وزير الصناعة والمناجم, يوسف يوسفي, اليوم الاثنين, مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر, جون ديسروشير, والذي تطرق معه إلى آفاق التعاون الصناعي و المنجمي بين البلدين, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وسمح اللقاء بإبراز "علاقات التعاون الممتازة في مجال الصناعة و المناجم بين البلدين و كذا سبل تطويرها" يضيف البيان. وبالمناسبة, عبر السيد ديسروشير عن رغبته في الحصول على مؤشرات حول القطاعات التي تريد الجزائر من خلالها تطوير شراكات مع مؤسسات أمريكية.

من جهته, أبرز السيد يوسفي فرص الاستثمار الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الجزائري, خصوصا في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني.

كما أكد السيد يوسفي على أن القطاعات مفتوحة للشركاء الاجانب, مطمئنا ضيفه حول "دعم مصالح الوزارة لمشاريع الشراكة المقترحة من قبل المؤسسات الأمريكية في مختلف مجالات النشاط, خصوصا على مستوى الفروع الصناعية".

وفي هذا السياق, أكد السيد ديسروشير أن "العديد من المؤسسات الأمريكية هي بصدد البحث عن شراكة مع المؤسسات الجزائرية بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة".