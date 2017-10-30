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ضرورة تسريع وتيرة أشغال توسيع ميترو الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين1/أكتوير 2017 10:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 80 مرات

الجزائر - تفقد وزير الأشغال العمومية والنقل, السيد عبد  الغني زعلان, يوم الأحد, مشروع توسعة ميترو الجزائر على مستوى موقع محطة  ساحة الشهداء, مشددا بالمناسبة على ضرورة تسريع وتيرة أشغال الإنجاز لتسليم المشروع كاملا في موعده المحدد, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و شدّد الوزير وبحزم, خلال هذه الزيارة المندرجة في إطار المتابعة الميدانية  والدورية لمختلف مشاريع القطاع, على "ضرورة تدعيم الورشة بكل الوسائل المادية  والبشرية والعمل بنظام المداومة 24سا/24سا, لكي يتم تسليم المشروع كاملا  وبجميع مرافقه بما فيها التهيئة الخارجية لمحيط المحطة (الجانب الجمالي  والتاريخي) في موعده الذي حدد من طرف صاحب المشروع", يضيف البيان.

 

كما أعطى السيد زعلان تعليمات بضرورة تكثيف عمليات التجارب الأولية لعربات  الميترو وكذا الأنظمة التقنية والمعلوماتية, لضمان "انطلاقة فعلية وآمنة" لسير  الميترو سواء بمحطة ساحة الشهداء أو محطة عين النعجة.

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ضرورة تسريع وتيرة أشغال توسيع ميترو الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين1/أكتوير 2017 10:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 80 مرة   شارك

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