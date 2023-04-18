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موارد مائية: ترتقب استلام 130 مشروعا مع نهاية 2017 وانجاز 68 آخرا في 2018  

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين1/أكتوير 2017 10:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 300 مرات
موارد مائية: ترتقب استلام 130 مشروعا مع نهاية 2017 وانجاز 68 آخرا في 2018  

الجزائر - من المنتظر أن يسلم قطاع الموارد المائية 130  مشروعا حيويا مع نهاية سنة 2017 والتي من شأنها تحسين مستويات حشد و تعبئة  المياه و التزويد بالماء الشروب و توسيع رقعة المساحات الزراعية المسقية  ومستوى معالجة المياه المستعملة, فضلا عن  اطلاق 68 مشروعا جديدا  خلال 2018   حسبما أفاد به يوم الأحد بالجزائر وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب.

 

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 القطاع سيتدعم قبل  نهاية السنة الجارية  بمنشآت هامة  للحشد أهمها 5 سدود بطاقة استيعاب  تقدر بـ  250 مليون متر مكعب في كل من ولايات معسكر والمدية والمسيلة والأغواط وتبسة

 

وأفاد الوزير لدى اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في  إطار دراسة ومناقشة أحكام قانون المالية لسنة 2018, أن القطاع سيتدعم قبل  نهاية السنة الجارية  بمنشآت هامة  للحشد أهمها 5 سدود بطاقة استيعاب  تقدر بـ  250 مليون متر مكعب في كل من ولايات معسكر والمدية والمسيلة والأغواط وتبسة.

كما سيتم في ذات الاطار تسليم التحويل الكبير بين اغيل آمدة بولاية بجاية  وماهوان بولاية سطيف وتحويل بوسيابة بني هارون بقدرة 199 مليون متر مكعب  سنويا, إلى جانب الانتهاء من مشروع التزويد بمياه تحلية البحر لفائدة كل من  بلديات معسكر سيق المحمدية انطلاقا من تحويل مستغانم أرزيو-وهران.

إضافة الى ذلك يتابع الوزير- سيتم استلام مشروع التحويل من ولاية غليزان نحو 30 بلدية ما سيضمن تدعيم التوزيع اليومي بالمياه الصالحة للشرب لفائدة ما يفوق  650 ألف نسمة.

 

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وفيما يخص التزويد بالماء الشروب , سيتم الانتهاء قبل نهاية السنة من انجاز 9  مشاريع ستسمح بتزويد ما يقارب 4 مليون مواطن بالماء الشروب وتقليص التسربات  على مستوى 17 مدينة من خلال عملية اعادة الاعتبار للشبكات, الى جانب انجاز 76  مشروع في اطار البرامج القطاعية غير الممركزة لفائدة 5 ملايين مواطن.

وفي مجال التطهير كشف السيد نسيب عن انجاز 21 مشروع منه 8 محطات لمعالجة  المياه المستعملة بقدرة 216.900 متر مكعب/اليوم, يضيف نفس المصدر.

 

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  وفي مجال الري الفلاحي, أكد الوزير انجاز 6 محيطات مسقية كبرى بمساحة اجمالية  تقدر ب 26 الف هكتار في كل من مناطق : اولاد حملة بولاية ام البواقي والقصب  بولاية المسيلة وأعريب بولاية البويرة والهبرة بمعسكر وبني سليمان بالمدية  وشمورة بباتنة.

كما سيتم استلام 11 حاجز مائي بسعة تخزين تصل الى 7 ملايين متر مكعب تسمح  بسقي 1.300 هكتار.

وبخصوص المشاريع المنتظر دخولها حيز الاستغلال سنة 2018 , كشف الوزير عن  الانتهاء من النفق المسمى (pk9) الذي يسمح بالتحويل من سد بني هارون بسعة 23  متر مكعب/الثانية إلى جانب نفق تابلوط على طول 20.87 كم بولاية جيجل لتحويل  119 مليون متر مكعب /السنة.

 

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أما فيما يتعلق بالتزويد بالمياه الشروب سيتم استلام 7 مشاريع وهي قناة  التحويل بين مكسة وعنابة (الشطر الثاني) لفائدة مليون مواطن ما يسمح بتحويل  168 ألف متر مكعب/اليوم, والتزويد بالماء الشروب من سد كودية اسردون عبر رواق  كودية أسردون عين الحجل ورواق كودية أسردون بوغزول (الشطر الاول والثاني).

ووفقا للوزير فقد أنشئ هذا المشروع لصالح 45 بلدية بكل من ولاية البويرة (21  بلدية ) والمسيلة (4 بلديات) والمدية (20 بلدية) لفائدة 96 ألف نسمة, كما سيتم  في نفس المسعى تدعيم وتأين شبكة التزويد بالماء الشروب للعديد من المدن بكل من  ولايات الجلفة وقالمة والبليدة وخنشلة وباتنة لفائدة 6ر1 مليون نسمة. اضافة  الى استلام 9 مشاريع لإعادة الاعتبار لشبكات توزيع الماء الشروب بكل من مدينة  سطيف والشلف وسكيكدة والبليدة وبجاية .

وبخصوص التطهير يرتقب استلام 8 محطات جديدة لمعالجة المياه المستعملة بقدرة  معالجة كلية تقدر ب 217 ألف مترؤ مكعب /اليوم في كل من اليزي وباتنة (اريس)  وتيبازة (بواسماعيل) ومعسكر والبليدة (بني مراد) وتبسة وبسكرة ومحطة زغاية واد  النجاء  بولاية ميلة التي تدخل في اطار نظام حماية سد بني هارون من التلوث  اضافة الى مشروع محطة التطهير ببوفاريك بولاية البليدة.

وحسب السيد نسيب, فإن الوزارة تعطي أهمية بالغة للري الفلاحي من خلال العمل  على تسليم 5 محيطات مسقية اخرى في 2018, ذات مساحة اجمالية تقدر ب 19.319  هكتار في كل من هضبة الاصنام (البويرة وبجاية بمساحة 2.820 هكتار) وهضبة سطيف  ( 9.319 هكتار) والعبادلة (بشار: 4.500 هكتار), ومغنية ( تلمسان: 5.000 هكتار)  وتغريست ( خنشلة: 500 هكتار).

وأكد الوزير في ذات الاطار على مواصلة وتيرة الانجاز الى جانب اطلاق مشاريع  جديدة خلال 2018 من شأنها تحسين وتامين الموارد المائية على غرار توسعة مشاريع  معالجة الماء الشروب لكل من تيلسديت وكودية مدور بباتنة واعادة الاعتبار لمحطة  معالجة الماء الشروب في لغريب بولاية المدية ومحطات الضخ بولاية تيارت.

كما ينتظر خلال نفس الفترة اطلاق مشاريع لإنجاز قنوات واشغال الربط بشبكة  الماء الشروب في البلديات الواقعة شمال شرق ولاية سطيف انطلاقا من سد ذراع  الديس (الشطر 1), وتهيئة محيطات السقي لكل من كراميس (الشطر 2) على مساحة  2.200 هكتار وباتنة ûعين التوتة (الشطر 1) على مساحة 4.600 هكتار. 

وذكر السيد نسيب أن البرامج المجسدة منذ 2000 سمحت بزيادة القدرة على تعبئة  المياه السطحية من خلال بناء 32 سد جديد ورفع قدرات التعبئة الى 2ر8 مليار متر  مكعب والتي كانت تقدر ب 6ر3  مليار متر مكعب سنة 1999 بإضافة 44 سد جديد مدمج,  و5 تحويلات كبرى و11 محطة لتحلية المياه و152 محطة لمعالجة المياه المستعملة .

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موارد مائية: ترتقب استلام 130 مشروعا مع نهاية 2017 وانجاز 68 آخرا في 2018  
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين1/أكتوير 2017 10:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 300 مرة   شارك

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