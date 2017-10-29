القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

واردات: ارتفاع فاتورة المواد الغذائية و انخفاض فاتورة الأدوية

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين1/أكتوير 2017 18:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 158 مرات
واردات: ارتفاع فاتورة المواد الغذائية و انخفاض فاتورة الأدوية

الجزائر- ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية إلى 5ر6 مليار دولار، مقابل 11 ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016  بزيادة  قدرها 4ر6 بالمائة،  فيما تراجعت فاتورة  استيراد الأدوية بنسبة 01ر5 بالمئة، حسبما علمت واج لدى الجمارك.

تجدر الإشارة إلى أنه من إجمالي المنتجات الغذائية المستوردة سجلت فاتورة الحبوب و اللحوم انخفاض  طفيف.

فيما يخص الحبوب (القمح الصلب و اللين ..) و الدقيق و الطحين انخفضت  فاتورة الاستيراد بـ 72ر0 بالمائة، متراجعة من  13ر2 مليار دولار إلى 11ر 2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.

أما مادة الحليب و مشتقاته فقد قفزت فاتورة الاستيراد إلى 15ر1 مليار  دولار ما بين مطلع  يناير  و نهاية  سبتمبر 2017 ، مقابل 5ر727  مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016  بارتفاع قدر ب  58،23 بالمائة، حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك.

وسجلت واردات السكر و المواد السكرية نفس التوجه الصعودي، حيث ارتفعت بنسبة 06ر22 بالمئة إلى 96ر827 مليون دولار مقابل 34ر678 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016.

اقرأ أيضا: فاتورة واردات الجزائر من البلاستيك تجاوزت 2 مليار دولار في 2016 

وخلال نفس فترة المقارنة استوردت الجزائر ما قيمته  54ر323 مليون دولار من البن  و الشاي، مقابل 22ر 297 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016 ،ما يمثل ارتفاع ب  68ر8 بالمئة .

كما استوردت الجزائر ما قيمته  34ر264 مليون دولار من الخضر الجافة و غيرها مقابل 91ر206 مليون دولار (+8ر27 بالمئة).

وبلغت فاتورة واردات اللحوم 23ر168 مليون دولار مقابل24ر 185 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016  ما يمثل انخفاض بـ -2ر9 بالمئة.

وارتفعت واردات الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية ( المصنفة ضمن فئة المواد الموجهة للاستخدام في وسائل الانتاج) إلى 2ر612 مليون دولار مقابل 540 مليون دولار اي بارتفاع  4ر13 المئة.

وقد قدرت الفاتورة الإجمالية  للمواد الغذائية و الزيوت الموجهة لصناعاتها خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية  ب11 ر7مليار دولار، مقابل 64 ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 .

من جهة أخرى، تراجعت فاتورة استيراد الأدوية  إلى42 ر1 مليار دولار مقابل  49ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض قدره01 ر5 المئة.

 

اقرأ أيضا: التضخم يصل 9ر5 % على أساس سنوي إلى غاية أغسطس 2017

يذكر أن وزير التجارة السيد محمد بن مرادي كان قد أعلن مؤخرا أن قطاعه يعمل لتحقيق هدف التقليص من قيمة الواردات إلى  41 مليار دولار مع نهاية 2017 و حدود 30 مليار دولار خلال سنة 2018 الجاري، وذلك في إطار سياسة القطاع الرامية إلى حماية الانتاج الوطني و المحافظة احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.

وحسب الوزير فان فئة من المنتوجات سيتم التوقف عن استيرادها بشكل كامل. ويوفر مشروع قانون المالية لسنة 2018 السند القانوني لتطبيق الحقوق الجمركية على 32 منتوج وتطبيق الرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات الأخرى.

و حسب السيد بن مرادي فان 20 منتوجا  يمثل ما نسبته 51 في المائة من الفاتورة الاجمالية  للاستيراد على المستوى الوطني، مؤكدا أن بعض المنتجات الكمالية التي تشكل عبئا على قائمة المواد المستورة سيتم العمل على منع استيرادها، على غرار ما يعرف ب "حبوب عباد الشمس" والتي تقدر قيمة استيرادها  ب 25 مليون دولار و"المايونيز" ب 20 مليون دولار و"اللبان" (حلوى للأطفال) والذي بلغت فاتورة استيراده أيضا  ب 25 مليون دولار أيضا.

كلـمات مفتـاحيــة :
واردات: ارتفاع فاتورة المواد الغذائية و انخفاض فاتورة الأدوية
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين1/أكتوير 2017 18:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 158 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

مشروع قانون لترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر